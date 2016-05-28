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Встреча с гендиректором ВТО
Владимир ОСИПОВ
Спикер поздравил главу ВТО с награж­дением орденом «Достық» II степени, которое, по мнению К. Токаева, является признанием значительных заслуг Р. Азеведо в деле укрепления сотрудничества между Казахстаном и ВТО.

Глава Сената отметил, что значительная часть Плана нации «100 конкретных шагов» Президента Нурсултана Назарбаева посвящена индустриализации и обеспечению экономического роста в условиях глубокой интеграции страны в мировую экономику. В связи с этим Парламент во взаимодействии с Правительством проводит комплексную работу по совершенствованию национального законодательства. Спикер рассказал о состоявшихся в апреле в Сенате парламентских слушаниях по вопросам конкурентоспособности отечественного аграрного сектора с учетом членства в ВТО и ЕАЭС.

В ходе встречи, как сообщила пресс-служба Сената, собеседники также обменялись мнениями о новых инициативах Президента Казахстана в сфере развития человеческого капитала, деофшоризации и охраны окружающей среды, предложенных мировому сообществу в ходе Астанинского экономического форума.

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