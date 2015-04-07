Свежий выпуск Встреча с героями аниме Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Сегодня японские анимация (аниме) и комиксы заполнили весь мир и нашли массу поклонников, в том числе и в Павлодарском ИнЕУ, где активисты студенческого самоуправления решили провести костюмированный аниме-фестиваль. Замысел удался, причем число желающих принять участие в этом развлекательно-познавательном мероприя­тии превысило все ожидания. Им представилась возможность не только повеселиться от души, но и блеснуть эрудицией в конкурсах и викторинах.

Фестиваль аниме продолжился шумной и яркой дискотекой, а также бесчисленными фото с косплеерами – ряжеными героями японских мультсериалов. Как рассказали организаторы фестиваля, уже через несколько минут после его завершения в социальных сетях стали появляться первые отзывы о нем.