​Встреча с космонавтом

Полина ФЕДОРОВА, Астана

Ректор университета профессор Ахылбек Куришбаев ознакомил гостя с достижениями вуза. В свою очередь Айдын Аимбетов рассказал об экспериментах, проводимых в полете, и реализации 5-й научной программы, разработанной казахстанскими учеными, в частности, о природно-ресурсном и геофизическом мониторинге, съемках экологически кризисных территорий Казахстана. Он также подчеркнул, что Казахстан входит в девятку стран, отправивших в космос трех и более летчиков.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, гостю было задано много интересных вопросов. В завершение Айдын Айымбетов оставил запись в Гостевой книге университета. 

