​Встреча с мэтром конструктивизма

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В послужной список гостя входит преподавание в Институте изящных искусств Нью-Йоркского университета, разработка образа городка архитектуры и культурного наследия во Франции, французского павильона на биеннале архитектуры в Венеции. Сопровождал творческую группу, прибывшую в Караганду, атташе по культуре посольства Франции в Казахстане Гийом Касперский.

Гости прямо с вокзала направились в КарГТУ. Аудитория первого учебного корпуса университета с трудом вместила желающих послушать лекцию французского историка, великолепного знатока русского авангарда и конструктивизма. Круг затронутых вопросов касался истории развития мирового зодчества и назывался «Краткий экскурс в историю будущего».

Широчайшая эрудиция лектора, легкая подача материала захватила с первых минут и студентов, и преподавателей. Вопросы, заданные архитектору и его коллегам, касались проблем и качества подготовки архитектурных кадров, преемственности в современной архитектуре, новых тенденций и технологий архитектурного процесса. Жан-Луи Коэн и его коллеги посетили выставочный зал архитектурно-строительного факультета КарГТУ. Они отметили высокий уровень представленных дипломных проектов выпусков последних лет и качество архитектурных макетов.

Именно этот зал стал причиной интереса Ж.-Л. Коэна к Казахстану. Некоторое время назад другая французская делегация, в составе которой был атташе по культуре посольства Франции в Казахстане Гийом Касперский, приезжала в КарГТУ. Во время экскурсии по учебному заведению атташе удивился содержанию и качеству студенческих работ разных лет. Он рассказал об этом другу, который интересуется архитектурой городов мира. Жан-Луи Коэн загорелся приехать в страну, в которой не бывал.

Отлично зная русский язык, поскольку жил в Сою­зе, где его отец работал собкором газеты «Юманите», Жан-Луи Коэн моментально наладил контакт с аудиторией. После лекции профессору показали город. Его впечатлил советский конструктивизм 30-х годов – предмет профессионального интереса, рассказал потом выступивший в роли гида почетный архитектор РК, доцент КарГТУ Сергей Лебедев.

В стиле конструктивизма 30-х годов выполнены некоторые многоэтажные дома в центре нового города. Дело в том, что первый эскиз архитектурного плана застройки Караганды сделали немецкие архитекторы – ученики всемирно известного мэтра конструктивизма Эрнеста Мая. Они вернулись в Германию в середине 30-х, а потом спасались бегством в другие страны. В Караганде они оставили о себе добрую память. 

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