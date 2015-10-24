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Встреча с министром Коста-Рики
Спикер Сената приветствовал первый визит главы коста-риканского внешнеполитического ведомства в Астану и подчеркнул заинтересованность Казахстана в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с этой латиноамериканской страной. К. Токаев рассказал о деятельности казахстанского Парламента, а также о процессе законодательного обеспечения пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева.
Глава верхней палаты высказался за установление межпарламентских связей двух стран и передал приглашение председателю Законодательной ассамблеи Коста-Рики посетить с визитом Казахстан.
Глава коста-риканской дипломатии отметил, что инициативы Президента Нурсултана Назарбаева в области построения безъядерного мира, глобального сокращения военных расходов, обеспечения верховенства международного права и укрепления механизмов многостороннего сотрудничества созвучны с приоритетами внешней политики, проводимой руководством Коста-Рики. В связи с этим М. Санс сообщил о решении его государства поддержать кандидатуру Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.
Во время встречи собеседники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. По мнению гостя, для Казахстана интерес может представлять опыт Коста-Рики в области развития возобновляемых источников энергии, доля которых сегодня превышает 90% в энергобалансе страны. В связи с этим Коста-Рика выражает заинтересованность в участии в Международной выставке «ЭКСПО-2017».

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