Встреча с митрополитом Свежий выпуск 594 Вадим МАХИН

Глава Митрополичьего округа поздравил акима с назначением на ответственный пост и отметил, что на протяжении столетий Православная церковь наряду с исламом ханафитского мазхаба принимала деятельное участие в сохранении культурных традиций, развитии просвещения и приумножении духовных ценностей народа. По словам иерарха, священнослужители Алматинской епархии всегда способствовали укреплению межконфессионального мира и межнационального согласия, утверждению добра и братолюбия на древней земле Семиречья.

Бауыржан Байбек поблагодарил главу Митрополичьего округа за поздравления и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества городской администрации с традиционными конфессиями в области нравственного просвещения и сохранения памятников истории и культуры. Говоря о задачах, стоящих перед руководством города, аким подчеркнул, что решать материальные проблемы невозможно отдельно от заботы о непреходящих духовных идеалах.

В завершение встречи стороны обменялись памятными сувенирами.



