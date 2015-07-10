Встреча с молодежью 710 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В ходе встречи С. Кулагин отметил, что Глава государства уделяет молодежи большое внимание. «Сегодня перед вами открыты все пути», – сказал он.

В Акмолинской области работают 36 организаций технического и профессионального образования, действуют пять высших учебных заведений. С 2011 года в целях поддержки и стимулирования социально уязвимой и одаренной молодежи присуждаются именные стипендии акима региона. В настоящее время количество стипендиатов достигло 238 человек.

На встрече выступили исполнительный секретарь МК «Жас Отан» Акмолинского областного филиала партии «Нур Отан» Жанара Жунусова, председатель молодежного общественного объединения «Акмолинская молодежная лига КВН» Фарит Галлямов, руководитель регионального молодежного ресурсного центра Тимур Искаков и другие.



