Свежий выпуск Встреча с наблюдателями ОИС 3 июня 2022 г. 2:44 Адина Нурберген Представители Центральной комиссии референдума встретились с делегацией наблюдателей от Организации исламского сотрудничества. Заместитель председателя Центральной комиссии референдума (ЦКР) Константин Петров встретился с главой делегации наблюдателей от Организации исламского сотрудничества (ОИС) Фейсалом Мохаммедом аль-Шараби. Во встрече приняли участие член ЦКР Сабила Мустафина, начальник отдела по выборам Секретариата ОИС Шакир Махмуд Бандар, а также сотрудники Секретариата ОИС Аль-Хадж Идрисс Аннур и Мохаммед Элиас. Константин Петров поприветствовал главу и членов делегации наблюдателей от ОИС, которые прибыли в город Нур-Султан, и кратко ознакомил их с основными этапами подготовки и проведения референдума. В свою очередь глава делегации Фейсал Мохаммед аль-Шараби поблагодарил казахстанскую сторону за прием и представил членов Миссии, а также отметил, что делегация направит в ЦКР РК отчет по итогам наблюдения за референдумом. В состав Миссии ОИС вошли 4 наблюдателя, представляющих Саудовскую Аравию, Ирак, Чад и Бангладеш.