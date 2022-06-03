Встреча с наблюдателями ОИС

Представители Центральной комиссии референдума встретились с делегацией наблюдателей от Организации исламского сотрудничества.

Заместитель председателя Цент­ральной комиссии референдума (ЦКР) Константин Петров встретился с главой делегации наблюдателей от Организации исламского сотрудничест­ва (ОИС) Фейсалом Мохаммедом

аль-Шараби. Во встрече приняли участие член ЦКР Сабила Мустафина, начальник отдела по выборам Секретариата ОИС Шакир Махмуд Бандар, а также сотрудники Секретариата ОИС Аль-Хадж Идрисс Аннур и Мохаммед Элиас.

Константин Петров поприветствовал главу и членов делегации наблюдателей от ОИС, которые прибыли в город Нур-Султан, и кратко ознакомил их с основными этапами подготовки и проведения референдума.

В свою очередь глава делегации Фейсал Мохаммед аль-Шараби поблагодарил казахстанскую сторону за прием и представил членов Миссии, а также отметил, что делегация направит в ЦКР РК отчет по итогам наблюдения за референдумом.

В состав Миссии ОИС вошли 4 наблюдателя, представляющих Саудовскую Аравию, Ирак, Чад и Бангладеш.