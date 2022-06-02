Встреча с наблюдателями от СНГ

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров встретился с главой Миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым.

Во встрече председателя Центральной комиссии референдума (ЦКР) с главой Миссии наблюдателей от СНГ также приняли участие секретарь ЦКР Мухтар Ерман и руководитель Штаба миссии СНГ Олег Кулеба.

Нурлан Абдиров поприветствовал главу Миссии наблюдателей от СНГ, который недавно прибыл в город Нур-Султан, и кратко ознакомил его с основными этапами подготовки и проведения референдума.

Леонид Анфимов отметил, что миссия приступила к работе 21 мая 2022 года и основывает свою деятельность на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход референдума и во внутренние дела государства, строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В состав миссии от СНГ вошли 144 наблюдателя, представляющих страны – участницы СНГ, Межпарламентскую ассамблею Содружества, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую ассамблею ОДКБ и Исполнительный комитет СНГ.