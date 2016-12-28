​Встреча с победителями олимпиад

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На встречу в Сенат пришли ученики Санжар Бидайбек, Асхат Жалгасов и Нурбакыт Мадибек, которые в составе команды лицеев Алматы и Астаны завоевали 1-е место в командном зачете по программированию на олимпиаде по информатике в России. Кроме того, ученик 11 класса лицея «Білім-Инновация» г. Астаны Санжар Бидайбек показал уникальный результат на международном экзамене SAT Subject Test, набрав максимально возможные баллы по математике и физике.

Д. Назарбаева поздравила учащихся с высокими достижениями и вручила им современные компьютеры. Сенатор пожелала победителям олимпиад успехов в дальнейшей учебе, подчеркнув, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку одаренным детям.

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