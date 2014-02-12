Встреча с послами

Как сообщила пресс-служба ВС РК, форум должен состояться 4–5 сентября текущего года в Астане в преддверии Совета глав государств – членов ШОС, который пройдет неделей позже в Душанбе. К. Мами отметил важность данного мероприятия в контексте реализации инициатив Президента РК, изложенных в Стратегии «Казахстан-2050», и приоритетов новой Концепции внешней политики до 2020 года.

Как сообщил К. Мами, казахстанской стороной рассмотрены и учтены предложения коллег по проекту повестки дня предстоящего мероприятия. В частности, для обсуждения предлагаются вопросы по определению таможенной стоимости товаров, судебной практики по семейным делам. В ходе встреч стороны высказались за дальнейшее развитие партнерства между судебными органами стран – участниц ШОС.