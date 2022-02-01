Встреча с послом Китая

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в РК Чжан Сяо.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономическая, транспортно-логистическая, АПК, развитие «зеленой» экономики, цифровизация, рациональное использование трансграничных рек и других. Особое внимание уделено перспективам увеличения поставок в Китай экологически чистой сельхозпродукции из Казахстана, сообщила пресс-служба главы Правительства РК.

Премьер-министр подчеркнул необходимость восстановления цепочек поставок, модернизации и обеспечения бесперебойной работы всех автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и КНР.

– Глава государства поставил ряд задач по «перезагрузке» экономики нашей республики и активизации торгово-экономического сотрудничества с главными внешними партнерами, в том числе с Китаем, – сказал Алихан Смаилов.

Чжан Сяо в свою очередь отметил, что сотрудничество с Казахстаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Китая. КНР остается надежным партнером и готова оказать казахстанской стороне необходимую поддержку и содействие.

Китай является одним из крупнейших внешнеторговых и инвес­тиционных партнеров Казахстана. По информации пресс-службы Премьер-министра РК, за 11 месяцев 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 13,6%, превысив сумму в 17 млрд долларов.