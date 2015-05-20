Встреча с послом Великобритании Свежий выпуск 406

Как сообщила пресс-служба КС РК, в рамках встречи И. Рогов проинформировал К. Браун о деятельности Конституционного совета, направлениях и приоритетах правовой политики Казахстана на ближайшие годы. Кроме того, шла речь о пяти институциональных реформах, предложенных Главой государства, в том числе по вопросу обеспечения верховенства права.

Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив сотрудничества Конституционного совета Казахстана и юридических институтов Великобритании в правовой сфере.



