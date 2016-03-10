​Встреча с представителем ОБСЕ

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся проведения выборов в Мажилис Парламента. Речь шла об обеспечении равенства партий, реализации избирательных прав граждан в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, а также о ман­дате национального правозащитного учреждения по рассмотрению соответствующих жалоб.

Омбудсмен ознакомил гостей со своей компетенцией в сфере рассмотрения обращений граждан по вопросам обеспечения электоральных прав.

«Право избирать и быть избранным – одно из ключевых для функцио­нирования правового государства, – отметил А. Шакиров. – Учреждение уполномоченного по правам человека в рамках своей компетенции имеет право рассматривать жалобы в данной сфере и в сотрудничестве с заинтересованными органами и избирательными комиссиями принимать необходимые меры».

Борис Фрлец, ознакомившись с мандатом омбудсмена в сфере обеспечения избирательных прав, отметил, что он служит важным институтом, дополняющим государственные механизмы обеспечения данной категории прав.