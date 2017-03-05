Речь шла о проблеме насилия в отношении несовершеннолетних и мониторинге соблюдения их прав в детских учреждениях, в том числе о дальнейших мероприятиях в рамках действующего совместного рабочего плана на 2016–2017 годы. Аскар Шакиров проинформировал Афшана Хана о ситуации с соблюдением прав детей в стране, а также о реализованных при поддержке представительства ЮНИСЕФ в Казахстане успешных проектах.

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, по итогам встречи стороны договорились о продолжении плодотворного сотрудничества.