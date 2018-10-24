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​Встреча с прошлым
Елена Ульянкина

Жителям и гостям Темиртау устроили мини-путешест­вие в прошлое: в урочище Жауыртау установили юрту, рядом – домик с дерновой крышей, где расставили старинные предметы быта. Снаружи обустроили настоящий загон для скота и привезли овец. Пока дети развлекались, бегая за барашками, взрослые учились растапливать дровяной самовар, обращаться с чесалами и со станком для плетения циновок из камыша.

Встречу с прошлым организовали сотрудники городского историко-краеведческого музея в рамках молодежного форума «Жауыртаудағы кездесу».

– При создании қыстау мы пользовались историческими данными, – рассказала старший научный сотрудник музея Татьяна Хмелева. – Нашли­ редкие материалы. В 1895 году сюда была направлена экс­педиция географи­ческого общества. Наша территория в то время относилась к Акмолинской области, Спасской волости. Строили тогда из того, что оказывалось под рукой. Дерево достать было невозможно. На крышу стелили дерн – верхний слой почвы, потому что переплетенные корешки позволяли сохранять форму. Такую землю нарезали кубиками и укладывали. Конечно, жителям сырцовых домов приходится мириться с соседством степных насекомых. Когда мы вырезали образец из ветхого дома, который нашли в старом городе, все бросились врассыпную: из-под штукатурки посыпались двухвостки. Саманный кирпич в этом плане надежнее, но в нем часто селятся мыши.

Авторы воссозданной зимовки хотели научить гостей изготавливать саманные и сырцовые кирпичи, но потом передумали – слишком уж это долгий и грязный процесс, ведь материал для будущих кирпичей месили босыми ногами.

– И погода, и обувь гостей не позволяли воспроизвести весь процесс, поэтому мы огра­ничились объяснениями, – продолжила сотрудница краеведческого музея. – Для изготовления кирпичей выкапывали яму, насыпали туда глину, землю, конский навоз и наливали воду. Сначала все это месили лошади. А потом люди прыгали в яму и ногами доводили массу до однородного состоя­ния. После лепили кирпичи и сушили их. Саманные кирпичи сохли до 4 месяцев, а сырцовые – почти год.

Место для импровизированной зимовки – урочище Жауыртау – темиртауские работники музея выбрали не случайно. Здесь, судя по старым фотографиям и отчетам конца XIX века, действительно располагалось кочевье. Интересна история происхождения названия местности. Выяснилось, что она связана с эпосом «Қозы-Көрпеш и Баян-Сұлу». По легенде жадный Қарабай, у которого зимой снега не выпросишь, всячески избегал союза своей дочери красавицы Баян с ее возлюбленным Қозы. В спешке он откочевал подальше от аула Қозы, наде­ясь найти для дочери более выгодную партию. Девушка же, потеряв надежду встретиться с любимым, отправила к нему гонца. Он скакал долгие месяцы. За это время конь исхудал, копыта его растрескались и на спине под седлом образовалась огромная рана.

Легенда гласит, что именно то место, где гонец оставил своего коня, народ назвал «Жауыртау». «Жауыр» переводится как «рана от седла на спине лошади».

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