Встреча с рабочими

Вчера состоялась встреча кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева с работниками строи­тельных компаний.

В ходе встречи в Республиканском предвыборном штабе кандидат от Общенациональной социал-демократической партии рассказал рабочим об основных пунктах своей программы. В частности, речь шла о том, что в государстве в настоящее время слабо работают социальные лифты.

Рабочие выразили свое согласие с этим мнением и в свою очередь отметили, что в Казахстане необходимо создать эффективную сеть социальной поддержки. Социальная политика должна помогать людям достигать более высокого жизненного уровня и обеспечивать им условия для пополнения рядов более обеспеченных граждан. При этом при возникновении неблагоприятных обстоятельств казахстанцы не должны скатываться в нищету.

Кроме того, Нурлан Ауесбаев остановился на вопросах безо­пасности труда. По его словам, в производственной сфере очень высок уровень травматизма и несчастных случаев. А все из-за того, что не все работодатели хотят вкладывать средства в улучшение систем обеспечения безопасности жизни и здоровья работников.

Для того чтобы переломить ситуацию, считает кандидат от Общенациональной социал-демократической партии, необходимо вернуть общество, бизнес и государство в состояние баланса, когда граждане снова станут выгодоприобретателями, а бизнес сможет честно работать и платить налоги, не боясь преследования и давления.