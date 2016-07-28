Город Ковентри расположен в графстве Уэст-Мидлендс, в 150 километрах от Лондона. Здесь развита промышленность, особенно известны шляпные фабрики, выпускаются часы, велосипеды, швейные машины, а также ковры, кружева. В Ковентри расположена штаб-квартира компании «Джэгьюар Ленд Ровер», известной культовыми марками машин – «ягуар» и «лэндровер». С XIV века Ковентри – центр торговли тканью. В 1345 году получает статус города, а в 1451-м становится цент­ром графства. Сегодня Ковентри – очень чистый и уютный город. Люди доброжелательные. Главная достопримечательность – собор Св. Михаила, разрушенный во время налета немецкой авиации во Вторую мировую войну. От собора уцелели только внешние стены и шпиль. Холодное дуновение войны словно чувствуется и в мирное время…

Конечно, информацию о любом городе можно почерпнуть в Интернете. Но две вещи действительно удивили нас.

Первая – памятник леди Годиве. На скакуне – обнаженная женщина. Это и есть леди Годива, образ которой достаточно популярен в искусстве: свои произведения ей посвящали поэты и писатели, художники, скульпторы…

Согласно легенде, Годива была прекрасной женой графа Леофрика. Подданные графа страдали от непомерных налогов, и Годива упрашивала мужа снизить налоговый гнет. Однажды на очередном пиру, будучи сильно пьяным, Леофрик пообещал сделать это, если его жена проедет обнаженной на лошади по улицам Ковентри. Он был уверен, что условие будет совершенно неприемлемо для нее. Однако Годива поставила свой народ выше собственной чести, гордости и пошла на этот шаг. Жители в знак уважения в назначенный день закрыли ставни и двери своих домов, никто не вышел на улицу. И она незамеченной проехала через весь город. Графа поразила самоотверженность женщины, и он сдержал слово.

Такова легенда. И все жители верят в нее, превозносят леди Годиву как благородную женщину. Монумент гордо возвышается в самом центре города, заставляет вспомнить о великодушии, доброте, смелости любимой народной героини.

Удивил нас и международный университет в Ковентри, где учатся студенты со всего мира. Университет каждый год проводит открытый конкурс, и лучшие из лучших молодых талантливых людей получают гранты на обучение. Наша младшая дочь Айсулу, самостоятельно приняв участие в данном конкурсе, поступила в университет Ковентри, а через год получила диплом магистра. Мы с супругой Ботагоз присутствовали на вручении дипломов.

К студентам, завершившим обучение, здесь особое отношение. Зал, где проходит торжественное мероприятие, заполняют родители, самые близкие, почетные гости – кругом люди разных национальностей. Вручение – отлаженная процедура (специальная одежда, рукопожатие почетного профессора и т. д.). А среди тех, кто получил диплом, – две-три казашки. Патриоты своей страны. Глядя на них, душа наполняется гордостью.

…Не могли мы не побывать и в городе Шекспира – Стратфорде-на-Эйвоне, находящемся всего в 40–50 километрах от Ковентри.

Купили билет на обычный автобус, курсирующий между городами. Прибыв на вокзал точно в срок, узнали, что наш автобус уехал пять минут назад. Как же так? Оказалось, что в онлайн-билет своевременно не внесли изменения. Следующий автобус только вечером, пока доедем, музей уже закроется. Перенести поездку нельзя. «Очень жаль!» – подумал я. И тут сотрудники автовокзала сообщили, что нам предоставляют специальное такси, что было неожиданно и приятно.

Приехав в Стратфорд-на-Эйвоне, сразу направились в музей Шекспира. Старый двухэтажный деревянный дом со скрипучими полами олицетворяет саму историю. В нем родился Уильям. Сохранилась даже его старая кровать, похожая, скорее, на деревянное корыто. Запомнились особо занимающий всю стену зала фотостенд, где собраны эпизоды из почти всех драматических сочинений Шекспира, а также представленные сочинения великого драматурга, изданные в разные годы.

Мне показалось, что Стратфорд-на-Эйвоне и сейчас как бы живет жизнью Шекспира. Рядом с его родным домом – несколько других, где жили его близкие родственники. В них также музеи. Приходят и в центральную церковь, где похоронен Шекспир. И как много здесь людей, желающих окунуться в мир большой поэзии и драмы, который воодушевляет и сегодня. Невольно вспоминаешь увиденные когда-то постановки «Короля Лира», «Гамлета», «Отелло», «Макбета», «Ромео и Джульетты»… Шекс­пир и по сей день непостижим, загадочен, и поездка в Стратфорд-на-Эйвоне еще раз убедила в этом.

…Наверное, нет в мире людей, не знающих знаменитых Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Они жили в Лондоне на Бейкер-стрит, 221b. Сколько же произведений Артура Конан Дойла о гениальном сыщике прочитано! А с каким нетерпением мы ждали фильмы об их приключениях! Шерлок Холмс стал одним из самых популярных литературных персонажей в мировой литературе.

И вот мы в Лондоне. Вот эта улица, вот этот дом. Дом-музей. Множество людей ждут своей очереди, чтобы осуществить мечту – ближе познакомиться с легендарными героями. Входишь – и словно окунаешься в беззаботное детство. Кажется, что вот-вот встретишь Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Вот его скрипка, бинокль, знаменитая шляпа, зонт Ватсона. Печь-камин и два комфортных стула – в этой комнате друзья проводили за беседами много вечеров...

Поездка, оставившая столько впечатлений, показала, как трепетно англичане относятся к своему наследию, своей истории, каждому ее эпизоду. Есть чему поучиться. В Казахстане сохранению и популяризации культурного наследия также уделяется огромное внимание. И думается, что свою положительную роль могли бы сыграть установка памятников и организация в региональных музеях специальных эксп­озиций, посвященных литературным героям. Не авторам произведений, а персонажам. Например, в Актобе уже существует скульптурная композиция в честь героев известной трилогии А. Нурпеисова «Кровь и пот». Такие проекты сделали бы любимых персонажей еще более близкими, побуждали обращаться к книгам, способствовали воспитанию молодежи. Такие герои в казахстанской литературе, конечно, есть. Но это уже тема другого разговора.