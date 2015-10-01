Встреча с участником форума Свежий выпуск 366 Роза РАХМЕТУЛЛИНА

Х. Адели проинформировал о деятельности возглавляемой им международной организации, членами которой ныне являются 18 государств, экспортирующих природный газ. Известный иранский дипломат и экономист также поделился своим видением геополитической ситуации в мире и регионе Ближнего Востока.

Спикер Сената обратил внимание собеседника на инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выдвинутые с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. По словам К. Токаева, Казахстан предпринимает практические усилия в области ядерного нераспространения и обеспечения права государств на мирный атом.



