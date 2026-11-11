Встреча сквозь века

Культура
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее в Музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых проходит выс­тавка «Федор Степанов. Встреча сквозь века».

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На протяжении многих лет сот­рудники собирали материалы о первом владельце здания, в котором сегодня располагается музей. Запросы отправлялись в архивы, помощь оказал известный краевед Виктор Кашляк. Были обнаружены документы, касающиеся строительства особняка, но вот личность самого купца, как и его облик, оставались загадкой. Переломный момент наступил 20 лет назад, когда в музей позвонил молодой человек, представившийся потомком Степанова. Годы перепис­ки и обмена информацией привели к созданию книги об истории здания, а минувшим летом праправнук купца Александр Яненко посетил музей и привез с собой семейный альбом.

Сотрудники музея были поражены.

– Мы думали, что там фото­графии потомков, представить не могли, что увидим самого Федора Степанова! – рассказывает замести­тель директора по научно-методической и выставочной работе Ильвира Халитова. – Благодаря Александру Васильевичу мы сегодня можем показать не просто фотографии, но и живопис­ные и графические портреты Федора Степанова, его супруги и ребенка. Эти работы принадлежат кисти Алексея Колесова – известного мос­ковского художника, чьи произ­ведения хранятся в Третьяковской галерее и других музеях.

Александр Яненко рассказал, что эти реликвии передавались в семье из поколения в поколение.

– Мы хранили эти картины долгие годы. Никогда не прятали их, с гордостью показывали друзьям и гостям, рассказывали о нашем предке, – отметил он. – Двадцать лет мы общались с музеем, и я решил, что настало время приехать сюда и показать семейное наследие.

Помимо портретов и фотографий семьи Степановых на выс­тавке представлены репродукции трех оригинальных картин XVII–XIX веков кисти известных бельгийских, французских и итальян­ских художников. Эти работы приобрел сам Федор Степанов во время поездки в Италию, они украшали стены его особняка. После революции оригиналы выкупила семья братьев Белослюдовых, позже они попали в Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева. Теперь, пусть и в виде репродукций, эти работы вновь оказались в стенах особняка Степанова, чтобы рассказать свою главу в истории этого уникального здания.

#Семей #выставка #музеи #Федор Степанов

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