В Семее в Музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых проходит выставка «Федор Степанов. Встреча сквозь века».
На протяжении многих лет сотрудники собирали материалы о первом владельце здания, в котором сегодня располагается музей. Запросы отправлялись в архивы, помощь оказал известный краевед Виктор Кашляк. Были обнаружены документы, касающиеся строительства особняка, но вот личность самого купца, как и его облик, оставались загадкой. Переломный момент наступил 20 лет назад, когда в музей позвонил молодой человек, представившийся потомком Степанова. Годы переписки и обмена информацией привели к созданию книги об истории здания, а минувшим летом праправнук купца Александр Яненко посетил музей и привез с собой семейный альбом.
Сотрудники музея были поражены.
– Мы думали, что там фотографии потомков, представить не могли, что увидим самого Федора Степанова! – рассказывает заместитель директора по научно-методической и выставочной работе Ильвира Халитова. – Благодаря Александру Васильевичу мы сегодня можем показать не просто фотографии, но и живописные и графические портреты Федора Степанова, его супруги и ребенка. Эти работы принадлежат кисти Алексея Колесова – известного московского художника, чьи произведения хранятся в Третьяковской галерее и других музеях.
Александр Яненко рассказал, что эти реликвии передавались в семье из поколения в поколение.
– Мы хранили эти картины долгие годы. Никогда не прятали их, с гордостью показывали друзьям и гостям, рассказывали о нашем предке, – отметил он. – Двадцать лет мы общались с музеем, и я решил, что настало время приехать сюда и показать семейное наследие.
Помимо портретов и фотографий семьи Степановых на выставке представлены репродукции трех оригинальных картин XVII–XIX веков кисти известных бельгийских, французских и итальянских художников. Эти работы приобрел сам Федор Степанов во время поездки в Италию, они украшали стены его особняка. После революции оригиналы выкупила семья братьев Белослюдовых, позже они попали в Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева. Теперь, пусть и в виде репродукций, эти работы вновь оказались в стенах особняка Степанова, чтобы рассказать свою главу в истории этого уникального здания.