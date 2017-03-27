​Встреча у ворот

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В этот день покидали колонию, отбыв второй срок наказания, два заключенных – житель Щучинска Сергей­ Холкин и Ерлан Салимгереев из села Красный Яр, что находится близ Кокшетау. Вмес­те с ними на встречу с представителями госорганов и НПО были приглашены еще четверо граждан, чей срок подходит к концу.

Заместитель начальника департамен­та УИС Акмолинской области Серик Буланов поздравил освободившихся с радостным событием в их жизни, высказав пожелание стать полноценными и законопослушными гражданами общества. Затем с конкретными предложениями о помощи к ним обратились представители областного управления координации занятости и социальных программ, центров занятости Щучинска и Кокшетау, областных управлений здравоохранения и образования, службы пробации ДУИС, миграционной и местной полиции. В ходе встречи они ответили на вопросы заключенных, которых, в частности, интересовали возможности получения гарантированной медицинской помощи в полном объеме, а также возможность пере­ехать в другой населенный пункт по истечении срока заключения.

– Сегодня вопросами оказания помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, занимаются не только госорганы, но и неправительственные организации, – сказал, обращаясь к заключенным, и. о. руководителя отдела общественно-политической работы и связи с общественностью областного управления внутренней политики Серик Садвакасов. – Для этого наше управление впервые в своей практике в ближайшее время выделит специальный лот «Организация мероприятий, направленных на ресоциализацию и интеграцию в общество граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете в службе пробации». Мы надеемся, что его выиграет активное НПО нашей области, которое протянет руку помощи и будет эффективно заниматься решением ваших проблем.

– В прошлом году мы приняли из мест лишения свободы 7 человек, а в первом квартале нынешнего года уже 5, – заметила директор Кокшетау­ского центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, Алия Ашимова. – Все они получили конкретную помощь, прошли период реабилитации. Мы помогли им восстановить утраченные документы, переобучили и трудоус­троили их. Согласно утверж­денным стандартам все обратившиеся к нам люди имеют право на получение 7 видов социально-бытовой, медицинской, трудовой и психологической поддержки.

К счастью, Сергей Холкин и Ерлан Салим­гереев в услугах центра не нуждались. Ерлана у ворот колонии ждала сестра, а вот мать Сергея по сос­тоянию здоровья на встречу с сыном приехать не смогла и дожидалась его дома. И очень хочется надеяться на то, что, открывшись изнутри, ворота колонии больше никогда не откроются для них снаружи…