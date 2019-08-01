В областном Доме дружбы состоялась встреча с послом Таджикистана в РК Хайрулло Ибодзода и первым секретарем посольства Азизджоном Хафизовым.

Для посла была проведена экскурсия по Дому дружбы. Он ознакомился с деятельностью этнокультурных объединений областной Ассамблеи народа Казахстана, оставив для каждого сувенир из Таджикистана. Таджикскому национально-культурному центру «Санги-Кабуд» дипломат преподнес особый подарок: теперь кабинет НКЦ украшают национальные музыкальные инструменты – дутар, рубаб, дойра, а также изделие гончарного промысла – таблак.

На встрече с представителями таджикской диаспоры и председателями этнокультурных объединений Хайрулло Ибодзода отметил, что отношения между Казахстаном и Таджикистаном динамично развиваются по многим направлениям, а дружба между нашими народами крепнет год от года.

На память ассамблее посол подарил картину, изготовленную в стиле заравшанской рос­писи. И. о. заведующего секретариатом областной АНК Индира Ибраева поблагодарила за подарок, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и в свою очередь преподнесла Хайрулло Ибодзода казахское блюдо астау.