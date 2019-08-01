​Встреча в Доме дружбы

Свежий выпуск
442
Чингиз Ташенов, Кокшетау

В областном Доме дружбы состоялась встреча с послом Таджикистана в РК Хайрулло Ибодзода и первым секретарем посольства Азизджоном Хафизовым.

Для посла была проведена экскурсия по Дому дружбы. Он ознакомился с деятельностью этнокультурных объединений областной Ассамблеи народа Казахстана, оставив для каждого сувенир из Таджикистана. Таджикскому национально-культурному центру «Санги-Кабуд» дипломат преподнес особый подарок: теперь кабинет НКЦ украшают национальные музыкальные инструменты – дутар, рубаб, дойра, а также изделие гончарного промысла – таблак.

На встрече с представителями таджикской диаспоры и председателями этнокультурных объединений Хайрулло Ибодзода отметил, что отношения между Казахстаном и Таджикистаном динамично развиваются по многим направлениям, а дружба между нашими народами крепнет год от года.

На память ассамблее посол подарил картину, изготовленную в стиле заравшанской рос­писи. И. о. заведующего секретариатом областной АНК Индира Ибраева поблагодарила за подарок, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и в свою очередь преподнесла Хайрулло Ибодзода казахское блюдо астау.

Популярное

Все
Казахстанскому бизнесу компенсируют затраты на модернизацию производств
«Анаға тағзым – анаға құрмет»: столичные спортсмены запустили трогательный челлендж ко Дню матери
Креативные индустрии: Как в Казахстане развивают стратегически важный сектор экономики?
Парк в виде символики акции «Таза Қазақстан» заложили в Алматинской области
Новая техника для спасателей обеспечит безопасность отдалённых сел в Атырауской области
Индия и Пакистан договорились о взаимном прекращении огня
Глава государства поделился теплыми воспоминаниями о своей матери
Эстакаду через железную дорогу открыли в Аральске
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Новую систему безопасности установили на трассе Астана – Караганда – Алматы
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
Гигантский войлочный ковер с изображением тюльпана изготовили жамбылские мастера
Тягач стоимостью 100 млн тенге разобрали на запчасти на штрафстоянке в Алматинской области
60,8% респондентов оценивают перспективы Казахстана положительно - КИСИ
Профессионал, с которым повезло работать
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Промывка почвы на более 134 тыс. га земель завершилась в Туркестанской области
Башкирская группа Ay Yola поблагодарила казахстанцев за теплый прием
Человек-легенда
Президент Мальдив провел самую длинную пресс-конференцию в мире
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Как убивали Шерзата Болата

Читайте также

Забота о ветеранах – приоритет социальной политики государс…
Неоценим вклад Казахстана
Незабываемые огненные годы
В Семее открылась выставка «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]