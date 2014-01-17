Министр подчеркнул, что «Казахстанская правда» традиционно является в республике флагманом русскоязычной прессы и обладает высоким творческим потенциалом. Сегодня очень важно быть конкурентоспособным в любой сфере, подчеркнул глава ведомства. В числе задач, которые обозначил перед главной газетой страны министр, – обучение и стажировка журналистов по программе «Болашак», дальнейшее развитие сайта и создание портала «Казахстанской правды», который смог бы конкурировать с печатным изданием.

Татьяна БЕК