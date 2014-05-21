Встреча в клубе «Шалом»

Открывая встречу, посол Израиля в Казахстане и Кыргызстане Элияу Тасман отметил, что с 1958 года израильское Агентство по развитию международного сотрудничества «МАШАВ» обучило почти 200 тыс. слушателей из 140 стран мира. Оно активно работает и в Центральной Азии – от РК через курсы прошло с 2008 года 250 человек.

Выпускники курсов, собравшиеся в этот день в клубе «Шалом», – люди самых разных специальностей: врачи, педагоги, ветеринары, пчеловоды, сотрудники правоохранительных органов, журналисты. Они поделились своими впечатлениями от обучения и высказали слова благодарности еврейскому государству за предоставленную возможность пополнить багаж знаний.

В свою очередь посол Элияу Тасман отметил, что «МАШАВ» готов и дальше делиться с гражданами нашей страны технологиями и накопленным опытом в различных сферах. Во встрече также приняли участие консул Израиля Яффа Мэндэль, руководитель проекта «МАШАВ» в Казахстане и Кыргызстане Малка Тасман, представители израильских компаний, работающие в нашей республике.

Ольга СЕМЕНОВА, Астана