Свежий выпуск
Встреча в окружении книг
Наталия Хомс

О секретах профессии столичной молодежи рассказала известная телеведущая Санди Султан.

В Центральную детско-юношескую библиотеку для диалога с журналистом, телерадиоведущей, основателем телелаборатории SSLAB-TV, автором методик по ораторскому искусству пришли 50 студентов колледжей и вузов. Среди участников встречи были и ученики Санди Султан.

Ведущая помогает тем, кто желает научиться красиво говорить, избавиться от дефектов речи. Основное преимущество школы – это 20-летняя телевизионная прак­тика и работа ее основательницы в прямом эфире. Среди выпускников – теле- и радиоведущие, журналисты республиканских и региональных СМИ, сотрудники крупных компаний, госслужащие, бизнесмены, преподаватели…

– Встреча проходит в рамках проекта «Мой автограф», главная цель которого – привлечь в библиотеки благодаря популярности известных личностей как можно больше людей, – отметила директор КГУ «Централизованная библиотечная система» акимата Нур-Султана Гульбадан Мадибаева.

Санди Султан охотно отвечала на различные вопросы, затрагиваю­щие казахскую культуру и язык, особенности и «фишки» ораторского искусства, секреты успешного публичного выступления.

– Чтобы стать хорошим оратором, нужно научиться управлять своим телом. Наше тело, как любой музыкальный инструмент, нуждается в настройке. Если вы чувствуете внутреннее напряжение, долго говорить не сможете. Появляется предобморочное состояние, человек краснеет, бледнеет, потеет… Важен правильный настрой, – поделилась Санди Султан.

Также важно уметь управлять эмоциями и голосом.

– Если вы говорите высоким голосом или говорите тихо, смотрите в пол, в потолок, то, естественно, не можете вызвать доверия. С голоса начинается ваша самопрезентация, и аудитория начинает вас слушать или нет, – отметила Санди Султан. – Когда вы выступае­те, должны всегда преследовать шесть целей: вызвать доверие у аудитории, развлечь, убедить в своей правоте, мотивировать на какое-то действие, отстоять свою точку зрения и дать новую информацию.

Участников встречи интересовали и книжные предпочтения телезвезды. Санди Султан, в частнос­ти, порекомендовала прочитать «Унесенные ветром» М.  Митчелл, «Алхимика» П.  Коэ­льо, «Маленького принца» А.  Экзюпери. Эти книги, по ее мнению, могут помочь творческому развитию личности.

– В рамках проекта «Мой автограф» будут продолжаться встречи с известными блогерами, финансистами, экономистами, писателями, журналистами, – подчеркнула Гульбадан Мадибаева. – Они встретятся с читательской аудиторией, расскажут о себе и, конечно, о своих любимых книгах. Ведь главная цель проекта – пропаганда лучших достижений мировой и казахской классической литературы.

Популярное

Все
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Его пламенная страсть
"Космический" Алтайский край
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Мы просто работаем
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Успешный год
Дюжина уроков
Надеемся на повышение в классе
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Ехали медведи на велосипеде…
Каждая семья на счету
Фокус на качество и доступность
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Блэкаут на НПЗ
Свежий выпуск
Сохранить и преобразить
Свежий выпуск
Каждая семья на счету
Свежий выпуск
Активизировать сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]