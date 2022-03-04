Встреча в окружении книг

О секретах профессии столичной молодежи рассказала известная телеведущая Санди Султан.

В Центральную детско-юношескую библиотеку для диалога с журналистом, телерадиоведущей, основателем телелаборатории SSLAB-TV, автором методик по ораторскому искусству пришли 50 студентов колледжей и вузов. Среди участников встречи были и ученики Санди Султан.

Ведущая помогает тем, кто желает научиться красиво говорить, избавиться от дефектов речи. Основное преимущество школы – это 20-летняя телевизионная прак­тика и работа ее основательницы в прямом эфире. Среди выпускников – теле- и радиоведущие, журналисты республиканских и региональных СМИ, сотрудники крупных компаний, госслужащие, бизнесмены, преподаватели…

– Встреча проходит в рамках проекта «Мой автограф», главная цель которого – привлечь в библиотеки благодаря популярности известных личностей как можно больше людей, – отметила директор КГУ «Централизованная библиотечная система» акимата Нур-Султана Гульбадан Мадибаева.

Санди Султан охотно отвечала на различные вопросы, затрагиваю­щие казахскую культуру и язык, особенности и «фишки» ораторского искусства, секреты успешного публичного выступления.

– Чтобы стать хорошим оратором, нужно научиться управлять своим телом. Наше тело, как любой музыкальный инструмент, нуждается в настройке. Если вы чувствуете внутреннее напряжение, долго говорить не сможете. Появляется предобморочное состояние, человек краснеет, бледнеет, потеет… Важен правильный настрой, – поделилась Санди Султан.

Также важно уметь управлять эмоциями и голосом.

– Если вы говорите высоким голосом или говорите тихо, смотрите в пол, в потолок, то, естественно, не можете вызвать доверия. С голоса начинается ваша самопрезентация, и аудитория начинает вас слушать или нет, – отметила Санди Султан. – Когда вы выступае­те, должны всегда преследовать шесть целей: вызвать доверие у аудитории, развлечь, убедить в своей правоте, мотивировать на какое-то действие, отстоять свою точку зрения и дать новую информацию.

Участников встречи интересовали и книжные предпочтения телезвезды. Санди Султан, в частнос­ти, порекомендовала прочитать «Унесенные ветром» М. Митчелл, «Алхимика» П. Коэ­льо, «Маленького принца» А. Экзюпери. Эти книги, по ее мнению, могут помочь творческому развитию личности.

– В рамках проекта «Мой автограф» будут продолжаться встречи с известными блогерами, финансистами, экономистами, писателями, журналистами, – подчеркнула Гульбадан Мадибаева. – Они встретятся с читательской аудиторией, расскажут о себе и, конечно, о своих любимых книгах. Ведь главная цель проекта – пропаганда лучших достижений мировой и казахской классической литературы.