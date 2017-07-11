Встреча в Сенате
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Адия Кенжегулова
В ходе беседы с руководителем влиятельного американского аналитического центра Касым-Жомарт Токаев отметил важное значение укрепления стратегического партнерства Казахстана с США. Основными сферами сотрудничества Астаны с новой администрацией Белого дома спикер считает ядерную безопасность, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, борьбу с терроризмом, актуальные международные вопросы.
Собеседники обсудили ситуацию в Центральной Азии, вопросы международной и региональной безопасности.