Встреча в Сенате

В ходе беседы с руководителем влиятельного американского аналитического центра Касым-Жомарт Токаев отметил важное значение укрепления стратегического партнерства Казахстана с США. Основными сферами сотрудничества Астаны с новой администрацией Белого дома спикер считает ядерную безопасность, торгово-экономическое и инвес­тиционное взаимодействие, борьбу с терроризмом, актуальные международные вопросы.

Собеседники обсудили ситуацию в Цент­ральной Азии, вопросы международной и региональной безопасности.