Встреча в стиле поп-арт

Онлайн-встречу организовали на площадке одной из социальных сетей, чтобы разнообразить каникулярные будни школьников.

– К нам могли присоединиться все, кому интересен такой формат занятий. Возможности поучаствовать в виртуальном мероприятии радовались не только дети, но и родители, поскольку любое занятие развивает ребенка, – говорит директор художественной галереи «МartaArt» Марта Куталиева. – Собравшихся мы познакомили со стилем поп-арт.

Виртуальный урок условно разделили на две части. Сначала преподаватель студии рассказала о данном направлении в ­изобразительном искусстве: его появлении, развитии, известных представителях поп-арта. Лекция сопровождалась просмотром слайдов, рассказывающих об одном из крупнейших направлений искусства ХХ века.

Поп-арт для молодого поколения знаком и весьма интересен прежде всего из-за яркости изображения, а также узнаваемости людей, которые часто становятся героями картин.

Во второй части онлайн-встречи собравшиеся с удовольствием приступили к практике, а в качестве объекта для изоб­ражения выбрали собаку породы бульдог. Сначала участники мастер-класса работали карандашом, а потом подключили акварель.

– Ребята присылали свои работы, каждая получилась своеобразной, колоритной. Думаю, встреча дала юным авторам не только знания и навыки, но и пищу для размышлений. Теперь работы в стиле поп-арт они могут повторить самостоятельно, выбрав для изображения любой объект, – считает Марта Куталиева.

Она рассказала, что на занятиях в художественной студии ее воспитанники также практикуют поп-арт. Учащиеся пробовали изображать животных и разные предметы, а также воплощали образы знаменитостей.

В августе сотрудники галереи намерены организовать открытый онлайн-конкурс рисунков. Тему для работ планируют выбрать достаточно актуальную: учитывая наличие экологических проблем в области, ребятам будет предложено выступить в защиту природы родного края.