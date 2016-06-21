​Встреча юристов

Основной темой беседы стали вопросы субъектов законодательной инициативы, разработки, обсуждения и принятия законов, касающихся судебной системы, кадровой политики и назначения судей, укрепления независимости судов. Собеседники коснулись и таких тем, как исполнение судебных решений, институт государственных и частных судоисполнителей, арбитражные суды. Наряду с другими особое место в разговоре заняла тема законодательного противодействия коррупции и в связи с этим вопросы кадровой политики, госслужбы, общественного мнения и контроля.

Во встрече участвовали депутаты Мажилиса Арман Кожахметов, Канат Мусин, Снежанна Имашева, Гульнара Бижанова.