​Встречаем ЭКСПО балом!

Организовали его НК «Астана ЭКСПО-2017» и ТОО «Дара Медиа Групп» для того, чтобы привлечь внимание общественности к столь значимому событию не только для нашей страны, но и всего мира.

Чтобы стать участником грандиозного торжества, претендентам необходимо было пройти обязательный кастинг. Полсотни пар юношей и девушек основательно готовились к своему первому балу. Причем не только скрупулезно разучивали танцевальные па полонеза и венского вальса. Попасть в зал приемов «Онтустік» можно было только по строгому дресс-коду. Дамы обязаны были явиться в вечерних нарядах, а кавалеры – в смокингах.

В мероприятии приняли участие юноши и девушки Шымкента, прошедшие специальный отбор, а также популярные казахстанские артисты, в том числе Жанар Дугалова, Димаш Кудайбергенов, Тауекел Муслим, Асылхан Толепов, Даулет Бижанов, Black Star.kz и другие.

Проведение гранд-бала является частью подготовительной работы к ЭКСПО-2017, участие в которой примут сто волонтеров из Южного Казахстана. Их отбор прошел минувшей осенью. Претендентов было почти вдвое больше. Основные требования к кандидатам – отличное знание английского языка и истории своей страны. К слову, все затраты на питание и проживание волонтеров возьмет на себя Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». Волонтеры будут принимать участие в организации экскурсий для иностранных гостей. В ближайшее время для счастливчиков организуют тренинги и семинары, преподав им уроки общения с иностранными гостями.