​Встречает туристов этноаул

Музей-заповедник «Таңбалы» расположен в 170 км на северо-запад от Алматы близ села Карабастау Алматинской области. Это один из уникальных объектов, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. «Таңбалы» занимает громадную площадь – 3 800 га.

Здесь сосредоточено более ста памятников: древних поселений, могильников, каменоломен и культовых сооружений, датируемых от эпохи бронзы до рубежа XIX–XX веков. Вместе они образуют археологический комплекс, который воплощает в себе историю племен, населявших Казахстан на протяжении трех тысячелетий. Самой яркой достопримечательностью заповедника является каньон в урочище Таңбалы, на скалах которого сохранилось около 3 тыс. петроглифов.

Ежегодно урочище посещают около 15 тыс. туристов, большая часть которых – иностранцы. Так, ровно год назад с бесценными экспонатами этого удивительного места ознакомилась представительная делегация во главе с помощником Генерального секретаря ООН, директором регионального бюро по странам Европы и СНГ Программы развития ООН Джихан Султаноглу. Подчеркнув историческую и культурную значимость памятника ЮНЕСКО, гости поддержали идею о создании на его территории этноаула.

ПРООН выделила музею грант на сумму 13,6 млн тенге. На эти средства приобретены 5 шес­тиканатных юрт, установлена солнечная электростанция мощностью 5 киловатт. Церемония открытия этноаула прошла с учас­тием координатора ПРООН в РК Норимаса Шимомура, директора Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Кристы Пиккат, ученых-исследователей, представителей туристических компаний, местных властей и общественности.

Эксперты (многие из них были здесь впервые) совершили экс­курсию по обширной территории заповедника. Как отметил директор музея Абай Садуакас­улы, представленная здесь галерея наскальных рисунков – одна из самых значимых не только в регионе Центральной Азии, но и в мировом масштабе. Петроглифы выражают восприятие мира древним человеком и дошли до нас как послание через века. Кроме того, в ущелье, сохраняющем свою природную первозданность, обитают дикие животные и хищные птицы, встречаются редкие виды растений, занесенные в Красную книгу.

– Урочище Таңбалы наполнено положительной аурой, это знали и древние люди, – рассказал Абай Садуакасулы. – Не случайно именно здесь в старину совершались обряды, празднества, жертвоприношения, магические ритуалы поклонения духам и богам. О чем и рассказывают нам рисунки и письмена, выбитые камнями и острыми орудиями в скальном массиве.

Как сообщили научные сот­рудники музея, в комплексе представлены сразу 6 крупных хронологических пластов начиная с XIV в. до н. э.: средняя и поздняя бронза, периоды ранних номадов, эпохи господства саков, усуней, тюркских каганатов.

Петроглифы несут определенную смысловую нагрузку и изобилуют разнообразными сюжетами. Так, подлинным шедевром наскального искусства считается панно с многофигурной композицией, образующей смысловой центр древнего святилища. На нем изображены ант­ропоморфные солнцеголовые божества, танцующие воины и люди, вскинувшие в молитве руки. Встречаются всадники, мужчины, вооруженные палицами, колесницы, запряженные быками. Преобладают сцены охоты на животных: оленей, архаров, кабанов. Выделяется также целая серия редких и уникальных персонажей первобытной мифологии, родовых знаков (таңба).

Осмотрев достопримечательности, участники экскурсии сделали вывод, что этот живописный исторический объект необходимо сохранить в первозданном виде. Вместе с тем нельзя ограничивать доступ сюда для широкой публики. Необходимо регулярно проводить массовые экскурсии, создавать все условия для любознательных путешественников, желающих прикоснуться к прошлому.

К слову, в созданном этноауле зарубежные туристы получат возможность не только окунуться в историю сакрального места, но и ознакомиться с богатыми традициями казахского народа, попробовать национальную кухню, ощутить себя настоящими кочевниками.