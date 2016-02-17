​Встречали хлебом-солью

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Максут ИРЖАНОВ, Карагандинская область

Участников акции, посвященной 25-летию Независимости страны, приветствовали по всем канонам казахстанского гостеприимства: песнями, шашу, хлебом-солью, которые преподнесли члены русского национального ансамбля «Сударушка». 

– Значительная часть железнодорожников, претворяющих в жизнь программу «Нұрлы жол», живет именно здесь, на станции Агадырь. В отрасли работает почти каждый четвертый житель поселка, который находится в самом центре Великой степи. Желаю нашим гостям плодотворной работы, – сказал он.

Был объявлен график работы специалистов министерств и ведомств, прибывших из столицы. Больше всех в этот день оказались загружены медицинские работники. Около 30 врачей разных специальностей открыли прием в сельской поликлинике. Каждый из них успел проконсультировать от 10 до 15 человек.

Плодотворно поработали с предпринимателями Шетского района представители фонда «Даму», Национальной палаты предпринимателей и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по вопросам государственной поддержки малого и среднего бизнеса, развития АПК.

Затем делегация отправилась на экскурсию по поселку, где имеются прекрасный детский сад, замечательная спортивная школа с бассейном, сельская больница... Но главным предприятием считается депо по ремонту тепловозов, ведь именно с его открытия в 1932 году и началась история поселка Агадырь.

За семь десятилетий здесь сложилось несколько десятков семейных династий, многим работникам депо присвоено звание «Почетный железнодорожник Казахстана». Среди них и ветеран железнодорожного транспорта, машинист тепловоза Алексей Чеботарев, который сегодня, уже находясь на заслуженном отдыхе, передает знания молодежи. 

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