Встречать и провожать с улыбкой Лариса ЧЕН, Караганда

– Хотя моя мама проводница электропоезда со стажем, раньше мне и в голову не приходило пойти по ее стопам. Я окончила вуз по специальности «программист». При этом всегда увлекалась косметологией, модой и спортом, – с улыбкой признается Лиана.

На стальную магистраль ее привел случай. Окончив вуз, девушка не мог­ла найти работу по специальности. Однако долго сидеть сложа руки было не к лицу – Лиана самая старшая в семье, где мама одна растила детей. Поэтому надо было как можно скорее трудоустроиться и помогать ей поднимать на ноги младших.

– Когда мама предложила мне попробовать себя в роли проводницы, я не стала противиться, и в 23 года пришла на железную дорогу. – рассказывает она. – Начинать было страшно.Казалось, что работа железнодорожника – больше мужская: дальние маршруты, сложная техника, поезда. Но придя на наш участок, я поняла, что попала в замечательный коллектив. Сделала несколько рейсов, и все страхи как рукой сняло.

Конечно же огромную помощь в становлении новой проводницы электропоезда «Сары-Арка» сыграла ее мама. Именно она подсказала, научила и поддержала Лиану в самый трудный момент. Теперь женщина гордится тем, что дочь продолжила профессиональные традиции семьи и, можно сказать, положила начало трудовой династии.

– Если у меня будет дочь, которая выберет профессию проводницы, я буду рада, – смеется Лиана. – Потому что теперь очень люблю свою работу и считаю, что она создана для настоящих женщин.

Как пояснила она, именно женщина, будучи психологом от природы, способна не просто найти общий язык с пассажирами, но и создать для них атмосферу домашнего тепла в поезде.

– В работе с людьми нужно уметь преподнести себя, найти общий язык с любым человеком,– рассуждает наша героиня. – Ведь говорят, что поезд – это дом на колесах, а вагоны – пусть временное, но жилье для пассажиров. И только женщина как истинная хранительница очага способна создать атмосферу уюта и тепла в дороге.

Лиана говорит, что в ее практике острых конфликт­ных ситуаций ни разу не было. Может быть, дело в везении на людей, а возможно, пассажиры просто добреют, когда встречают внимание, понимание и доброжелательность со стороны проводницы.

В свободное от работы время Лиана находит возможность для хобби – изучает модные тренды в сфере одежды, тонкости макияжа, посещает тренажерный зал. По ее словам, все это опять-таки для работы – чтобы всегда быть в форме.

– Не зря «железная дорога» женского рода, – смеется наша героиня. – Она тоже требует красоты.



