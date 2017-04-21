​Встречайте – Аstana Рiano Рassion!

Организаторы этого яркого и уже известного творческого форума – Минис­терство культуры и спорта РК, столичный акимат, общественный фонд Accordi di Astana при поддержке Московской филармонии. Художественный руководитель и почетный председатель жюри – народный артист России Денис Мацуев. Главная цель конкурса – открытие новых звезд фортепианного искусства, поддерж­ка талантливых юных музыкантов, а также популяризация классической музыки как важной части духовного воспитания молодого поколения.

За историю Аstana Рiano Рassion в орг­комитет было подано около 400 заявок из 45 стран ближнего и дальнего зарубежья. В нынешнем году свое мастерство покажут 30 юных пианистов из 140 претендентов. Это представители 13 стран. Денис Мацуев подчеркивает: в будущем кто-то из них выйдет на лучшие сцены мира, но они всегда будут помнить, что путь к успеху начинался в удивительном городе – Астане.

Оценивать конкурсантов будет международное жюри, в составе которого ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Жания Аубакирова, профессор Московской государственной консерватории им. П. Чайковского Валерий Пясецкий, заслуженный деятель Казах­стана Толеген Мухамеджанов, профессор Музыкального университета Фредерика Шопена в Варшаве Петр Палечный, художественный руководитель Международного центра музыки из США Станислав Юденич, педагог, профессор Королевского колледжа музыки в Лондоне Ванесса Латарш.

Фестивальная неделя обещает быть насыщенной и разнообразной. Участников ждут сложные конкурсные дни, концерт полуфиналистов, выступление с симфоническим оркестром, мастер-классы членов жюри, встречи с ведущими музыкальными топ-менеджерами. Многочисленные поклонники Дениса Мацуева ждут его выступлений, и они, конечно же, состоятся. Конкурсанты будут выступать на лучших сценических площадках столицы: в теат­ре Astana Opera, где состоится открытие фестиваля, и театре «Астана Балет», где назовут имена победителей.