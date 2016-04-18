​Встречайте – «Бала дауысы»

Напомним, что в 2015-м фонд «Жандану әлемі» стал организатором национального отборочного тура Международного конкурса детской песни Bala Turkvizyon. В нынешнем году принято решение создать свой конкурс, придав ему социальную направленность, но оставив концептуальную основу – создание новых детских песен. В перс­пективе национальный конкурс может стать международным.

Главными целями «Бала дауысы», официальным парт­нером которого выступил Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, являются развитие детского музыкального творчества, создание и популяризация детских песен на языках народов, проживающих в нашей стране, а также оказание методической помощи педагогам и родителям. С 23 мая по 10 августа творческая команда фонда – известные музыкальные продюсеры, композиторы, исполнители – посетит все областные центры республики, чтобы провести кастинги. Участниками могут стать дети в возрасте от 7 до 13 лет.

Организаторы внимательно и бережно относятся к юным талантам. Каждый ребенок, пришедший на прослушивание, получит памятный подарок и диплом, самые интерес­ные моменты творческого состязания будут показаны в программах на телеканале КТК – официального партнера «Бала дауысы». В дни кастингов учителя музыки и пения смогут посетить бесплатные обучающие семинары, мастер-классы по вокальному мастерству, методике подготовки к конкурсам, а родители – узнать у психологов, как заметить и развить творческие способности детей.

По итогам отборочных туров 16 лучших юных вокалистов получат приглашение в двухнедельную Летнюю школу музыки. Там с ребятами будут заниматься сольфеджио, хорео­графией, актерским мастерством, а главное – каждый из победителей областных туров разучит специально написанную детскую песню. Они и прозвучат в финале «Бала дауысы» в конце октября в Астане. Также ребята споют отечественные ретрошлягеры в дуэте с популярными исполнителями.

Выбирать победителя будут профессиональное жюри и телезрители через СМС-голосо­вание. Главный приз – грант на обучение в одной из лучших музыкальных школ страны и право на ротацию музыкального клипа на отечественных телеканалах. А после завершения Национального детского песенного конкурса «Бала дауы­сы» фонд Алии Назарбаевой «Жандану әлемі» совместно с Фондом Первого Президента Респуб­лики Казахстан – Лидера нации подарит детским садам и школам страны сборник новых детских песен.