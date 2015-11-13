​Встречают по упаковке…

Даже очень качественный, натуральный, экологически чистый оте­чественный продукт может пользоваться меньшим спросом, чем его зарубежный аналог, если не будет облачен в достойную, функциональную и красочную упаковку. Такая, казалось бы, «мелочь», как тара, упаковка, на 80% определяет экспорт продуктов пищевой промышленности. Сфера упаковки незаслуженно отодвинута в нашей стране на второй план. Она не признана в качестве отдельной категории экономической деятельности, а потому не получает государственную поддержку как с точки зрения защиты интересов бизнеса, так и в плане поддержки инвестиционных проектов. Эта и другие проблемы отечественной упаковочной индустрии обсуждались на организованной АО «KAZNEX INVEST» Министерства по инвестициям и развитию РК конференции «Новые экономические условия казахстанского рынка упаковки». В ее работе приняли участие руководители предприятий, выпускающих упаковочную продукцию, представители органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий, а также эксперты из России.

Упаковка – сердце торговой марки

О масштабах развития сферы упаковки в мире свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией PiraInternational, которая прогнозирует, что в 2016 году оборот мировой упаковочной индустрии достигнет 820 млрд долларов, причем ежегодный 3-процентный рост будет обеспечиваться за счет таких упаковочных материалов, как картон и жесткий пластик. Вместе с тем появляются все новые упаковочные материалы и изделия, улучшается их дизайн, совершенствуется технология, обновляются машины и оборудование. Производство тароупаковочной продукции стало нау­коемкой, высокотехнологичной и широко дифференцированной сферой деятельности. Самыми большими потребителями упаковки в мире считаются США (спрос составляет 137 млрд долларов), Китай (80 млрд долларов) и Индия (в ближайшие годы спрос на упаковку достигнет 24 млрд долларов).

К сожалению, отечественной упаковочной индустрии еще с советского периода не уделялось должное внимание, и сейчас она переживает нелегкие времена. Как отмечалось на встрече, в 2014 году объем рынка упаковки в Казахстане составил 623 млн долларов, сократившись по сравнению с 2013 годом на 12%. За первую половину текущего года рынок сжался на 24%. Падает производство полимеров, гофрокартона, стеклотары и другой упаковочной продукции. Отечественным производителям упаковки (а их около 300) принадлежит не больше 35% рынка, остальное импортируется преимущественно из Китая и России. Для примера, казахстанский рынок упаковки примерно в 25 раз меньше российского и почти в 4,5 раза уступает украинскому. По структуре рынок упаковки Казахстана на 40% представлен полимерной упаковкой, на 30% – бумажной и гофрокартонной, оставшиеся 30% – стеклянная, металлическая тара и укупорочные средства.

На импортной «игле»

В ходе неформального откровенного разговора участники конференции обсудили накопившиеся вопросы, определили «болевые точки».

Самая большая проблема упаковщиков – зависимость от импортного сырья. Бизнесмены отмечали высокие ставки ввозных таможенных пошлин на товары из третьих стран в рамках ЕАЭС на полиэтилен, поливинилхлорид, фольгу алюминие­вую, а также большую зацикленность казахстанских производств на российских поставщиках, достигающую, по некоторым материалам, 70%.

– Начиная с 2013 года мы просим Таможенный союз, а теперь Евразийскую экономическую комиссию о снижении пошлин на сырье, составляющих 6,5% на полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и 14% – на фольгу алюминиевую, – подчеркнула управляющий директор KAZNEX INVEST Газиза Шаханова. – Но в МНЭ нам отвечают, что российского производства, мол, достаточно для того, чтобы обеспечить нужды казахстанских бизнесменов. И дают категорический отказ.

На грани выживания оказалось актюбинское ТОО «Поливест», производящее полиэтиленовую продукцию. Директор компании Бауыржан Жусупов сообщил, что получает мизерные объемы сырья с заводов, расположенных в Казани, Нижнекамске. В то же время импорт полиэтиленовой продукции на территорию Казахстана из Китая и России динамично растет.

– Мы сейчас вынуждены искать контракты в Корее, Китае, Саудовской Аравии, – заметил он. – Нам выгоднее иметь стабильные импортные цены.

– Наши просьбы снизить пошлину из третьих стран, чтобы появилась возможность завозить поли­этилен, полипропилен, ПВХ, фольгу алюминиевую, допустим, по нулевой процентной ставке из третьих стран, пока остаются безответными, – прокомментировала Газиза Шаханова. – Но мы хотим быть конкурентными, не зависимыми от одного источника поставок.

С другой стороны, отечественные упаковщики ощущают давление со стороны китайских производителей, продукция которых заполонила отечественный рынок. Так, 93% из 390 млн пропиленовых мешков, завезенных в Казахстан, импортированы из Китая по низкой цене, так поставки идут огромными объемами. Хотя качество этих товаров вызывает вопросы.

Так, ТОО «Полимер Продакшн» представило в KAZNEX INVEST протокол испытаний полиэтиленовых пакетов китайского производства. Обнаружилось, что содержание формальдегида в них почти в 19 раз превышает норму, предусмотренную техрегламентом Таможенного союза по безопасности упаковки. Агентство сигнализировало об этом в Комитет по защите прав потребителей МНЭ для проверки соответствия продукции требованиям безопасности. Поскольку известно, что китайские производители при изготовлении пакетов используют вторичное сырье, а казахстанские – первичный полипропилен.

Существует и проблема с обеспечением бумажного производства регенерируемой бумагой, картоном, макулатурой. Так, руководитель алматинского предприятия жаловался на бесконтрольный вывоз макулатуры в виде прессованной пульпы в сопредельные страны. Из-за нехватки сырья производство остановилось. Для разрешения ситуации агентство KAZNEX INVEST обратилось в МНЭ и МВД…

Нет программы – нет поддержки

Возможно, многих бед удалось избежать, если бы тара и упаковка в Казахстане были классифицированы как подотрасль или сектор экономической деятельности.

– Предприятия, выпускающие упаковочную продукцию, разбросаны по видам экономической деятельности: работающие на полипропилене и стекле отнесены к химической промышленности, на гофрокартоне – к легкой, – констатировала Г. Шаханова. – А если нет отрасли или подотрасли, то нет и государственной поддержки, нет целенаправленных программ, как, допустим, у машиностроителей, химиков, фармацевтов.

Как заметил один из экспертов, ранее, в условиях плановой экономики, ни индустрии упаковки, ни культуре ее потребления не уделялось заслуженного внимания. Люди, которые сегодня работают в сфере упаковки, и те, от кого зависит консолидация и развитие отрасли, возможность ее государственной поддержки, в большинстве своем не имеют специального образования и, соответственно, понимания роли и значения упаковочной отрасли в развитии экономики страны. Вследствие чего слабо развита инфраструктура упаковочной индустрии. А решать вопросы подготовки кадров необходимо. К примеру, в России 15 лет назад в вузах была введена специальность «технология и дизайн упаковки», однако до сих пор ощущается дефицит опытных преподавателей, нехватка учебников, справочников, пособий, программ подготовки кадров и т. д. Хотя на этих выпускников возлагаются большие надежды.

Вместе с тем упаковщики могут усилить свои позиции, консолидировавшись. На конференции прозвучало предложение о создании в рамках Евразийского экономического союза Федерации упаковщиков. Такая структура поможет решению вопросов упаковочного производства на уровне правительств стран ЕАЭС и, возможно, сдвинет ситуацию в этой сфере в лучшую сторону. А у казахстанских упаковщиков с вступлением в нее появится возможность получать напрямую правовую, технологическую, техническую помощь.

Тем более что признание государством упаковочной отрасли как равноправной части экономики, принятие государственной программы по развитию упаковочной индустрии особенно актуальны для отечественных производителей в свете растущей конкуренции в рамках ЕАЭС и ВТО.