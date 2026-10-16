Встречи на Ханской ярмарке

Статьи,Наследие
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Западно-Казахстанской области с размахом отметили 225-летие Букеевской Орды

фото предоставлено акиматом Бокейординского района

Край первопроходцев

Семнадцать белоснежных юрт, гостеприимно встречающих гостей, изобилие торговых рядов, захватывающие схватки палуанов, пыль из-под копыт резвых скакунов и мелодичные напевы домбры. Так, с широким размахом у села Хан Ордасы прошел этнофестиваль «Ханская ярмарка». Уникальный проект, продемонстрировавший культурный, туристический и экономический потенциал региона, был посвящен 225-летию Букеевской Орды.

Междуречье Волги и Урала в казахской поэзии называют «жерұйық», что означает «земля обетованная». Здесь, в низовьях междуречья, в 1801 году Букей-хан основал Букеевскую (Внутреннюю) Орду. Уступая территорию, которая практически пустовала после того, как калмыки в 1771 году откочевали в Джунгарию, российское правительство рассчитывало разрядить в Младшем жузе напряженность социальной борьбы, настойчиво принимавшей антиколониальный характер.

Относительно продолжительным, плодотворным в плане преобразований и насыщенным различными событиями стал период правления Жангира, старшего сына Букея. Получив прогрессивное европейское образование, он стремился модернизировать степное общество. Жангир первым из казахских ханов масштабно инициировал переход кочевников к оседлому образу жизни. Впервые в истории казахских ханств осуществил перевод земель в частную собственность. При нем стал возрож­даться институт тарханства, реформировались прежняя система налогов, управленческий аппарат.

Административным, экономическим и культурным центром Внутренней Орды с 1826 года стала Ханская ставка (сегодня это село Хан Ордасы), выросшая вокруг резиденции Жангир-хана. С 1832 года здесь каждую весну и осень в течение месяца проходили ярмарки. Торговый уклад ставки подтверждал тот факт, что из 89 домов 46 были лавками, 19 – складами. Жангир-хан утвердил подробные правила проведения ярмарки. За порядком, точностью весов и мер следил назначаемый базарбасы, а безопасность обеспечивали конные патрули. К 1840 году объем торгового оборота ярмарок превышал миллион рублей.

Жангир вошел в историю и как новатор, стоявший у истоков формирования национальной системы образования. В документах, направляемых к оренбургским властям, хан неоднократно поднимал воп­росы о приеме казахских детей в Казанский институт, Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге, а также в другие образовательные учреждения. Он понимал, что для поступления требовалась предварительная подготовка по европейской системе, предусматривающая изучение различных научных дисциплин. Работу по созданию такой школы в Ханской ставке Жангир начал в 1831 году. Ее торжественное открытие состоялось 6 декабря 1841 года. Учебное заведение получило название Жангирского училища. В отличие от существовавших ранее мусульманских школ и медресе училище стало первой казахско-русской школой европейского типа. Помимо преподавания исламской религии, изучались арифметика, гео­графия, восточные языки, русский язык и краткий курс истории России. В училище были открыты специальные курсы целого ряда направлений. Например, обучали переплетному делу, топографическим работам. Окончив курсы, выпускники, возвращаясь в свои аулы, могли проводить, к примеру, вакцинацию населения от оспы. За 185 лет учебное заведение, меняя свою структуру, ни разу не прекращало воспитательно-образовательную деятельность. Сегодня школа-интернат носит имя своего основателя.

Жангир заложил и основы промышленного лесоразведения в песках Нарына, организовав первые лесничества. Прославился он и тем, что одним из первых в казахских степях стал создателем музейных коллекций. Открытие им Оружейной палаты считается началом музейного дела в Казахстане.

Продолжая славные традиции

Популяризация этого богатого исторического наследия неразрывно связана с социально-экономическим развитием региона, созданием комфортных условий для местных жителей и гостей района. Сегодня полностью решен один из самых актуальных вопросов – твердое покрытие получила дорога, связывающая райцентр с Уральском. Это заметно усилило турис­тический потенциал района. Заасфальтированы 21-километровый участок дороги на въезде в Хан Ордасы, внутрипоселковые дороги, тротуары. Капитально отремонтирован Дом культуры, построен физкультурно-оздоровительный комплекс. На всех улицах установили новые столбы, а старые светильники заменили на современные энергосберегающие светодиодные лампы. В конце прошлого года на территории историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан Ордасы» возведены современный визит-центр и административное здание, проведена реконструкция мавзолея Жангир-хана. Благодаря такой масштабной работе Хан Ордасы вошло в топ-5 рейтинга как лучшее туристическое село Казахстана 2025 года.

– Все это – инвестиции в будущее священной земли, дань уважения нашему прошлому и ответственность перед историей, – подчеркнул аким ЗКО Нариман Турегалиев, приветствуя участников торжественного собрания в Доме культуры села Хан Ордасы.

Поздравить бокейординцев приехали делегации районов региона и соседних областей Российской Федерации. Аким области выразил благодарность известному режиссеру, народному артисту Казахстана, автору документального фильма «Возрождение Жангира» Талгату Теменову за содержательную и значимую работу. Группе граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие региона, а также в изучение и популяризацию исторического наследия, вручены юбилейные медали.

Ярким украшением двухдневной праздничной программы стали респуб­ликанский айтыс и гала-концерт с учас­тием местных творческих коллективов и известных эстрадных исполнителей.

Активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 225-летию со дня основания Букеевского ханства, принял коллектив историко-культурного, архитектурно-этнографичес­кого музея-заповедника «Хан Ордасы». Были подготовлены тематические выставки, организованы научно-практические мероприятия, проведен сбор и систематизация исторических материалов. Пос­тоянное пополнение музейных фондов исторически ценными предметами и совершенствование экспозиционного пространства позволили сделать представление исторического наследия более содержательным и наглядным. Так в музее «Дворец хана Жангира» дополнены и обновлены музейные экспозиции, а также открыт новый тематический зал. Воссозданное интерьерное пространство передает особенности обстановки ханской резиденции, отражая традиции приема почетных гостей.

Очередной этап кропотливой исследовательской работы сотрудников музея-заповедника завершился подготовкой и выпуском книги «Архив құжаттарындағы Бөкей ордасының тарихы 1801–1917 жж.»⁄«История Букеевской Орды в архивных документах. Сборник архивных документов». Издание содержит архивные материалы, отражающие основные этапы возникновения, становления и развития ханства в период с 1801 по 1917 год. Презентация этого сборника, а также второго издания книги академика Туякбая Рысбекова «Нарынские пески – летопись истории» и третьего издания энциклопедии Бокейординского района стала не просто частью юбилейных мероприятий, а важным событием в масштабной работе по сохранению документального наследия и дальнейшему изучению истории родного края.

#ЗКО #наследие #225 лет #Букеевская Орда

Популярное

Все
Автострада определяет логику движения
Женщины думают о будущем
Под крышей дома своего
Не просто игрушка
В Шымкентском зоопарке родились два ската
И рисунок оживет
Сильнее обстоятельств, выше прежних достижений
Детская истерика: испытание для ребенка и родителей
Перечитывала снова и снова
На последнем рубеже
Дорога к звездам
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Высокая планка Гулим
Лучше ходить на танцы, чем за таблетками
На встрече с Халық Қаһарманы
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
Курс на системную модернизацию
Лакомкам на радость!
Жизнь внутри истории: Кашгар — город, где переплетаются эпохи
На сцене – молодость
Зеленый каркас городов
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Новые подходы к защите трудовых прав в эпоху ИИ определили в Астане
Заключай договор, работник!
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
На вершине – туркестанская Fortuna
Текущий счет платежного баланса Казахстана вышел в профицит
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Читайте также

Лучше ходить на танцы, чем за таблетками
Высокая планка Гулим
Дорога к звездам
Перечитывала снова и снова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]