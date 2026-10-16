Встречи на Ханской ярмарке

Край первопроходцев

Семнадцать белоснежных юрт, гостеприимно встречающих гостей, изобилие торговых рядов, захватывающие схватки палуанов, пыль из-под копыт резвых скакунов и мелодичные напевы домбры. Так, с широким размахом у села Хан Ордасы прошел этнофестиваль «Ханская ярмарка». Уникальный проект, продемонстрировавший культурный, туристический и экономический потенциал региона, был посвящен 225-летию Букеевской Орды.

Междуречье Волги и Урала в казахской поэзии называют «жерұйық», что означает «земля обетованная». Здесь, в низовьях междуречья, в 1801 году Букей-хан основал Букеевскую (Внутреннюю) Орду. Уступая территорию, которая практически пустовала после того, как калмыки в 1771 году откочевали в Джунгарию, российское правительство рассчитывало разрядить в Младшем жузе напряженность социальной борьбы, настойчиво принимавшей антиколониальный характер.

Относительно продолжительным, плодотворным в плане преобразований и насыщенным различными событиями стал период правления Жангира, старшего сына Букея. Получив прогрессивное европейское образование, он стремился модернизировать степное общество. Жангир первым из казахских ханов масштабно инициировал переход кочевников к оседлому образу жизни. Впервые в истории казахских ханств осуществил перевод земель в частную собственность. При нем стал возрож­даться институт тарханства, реформировались прежняя система налогов, управленческий аппарат.

Административным, экономическим и культурным центром Внутренней Орды с 1826 года стала Ханская ставка (сегодня это село Хан Ордасы), выросшая вокруг резиденции Жангир-хана. С 1832 года здесь каждую весну и осень в течение месяца проходили ярмарки. Торговый уклад ставки подтверждал тот факт, что из 89 домов 46 были лавками, 19 – складами. Жангир-хан утвердил подробные правила проведения ярмарки. За порядком, точностью весов и мер следил назначаемый базарбасы, а безопасность обеспечивали конные патрули. К 1840 году объем торгового оборота ярмарок превышал миллион рублей.

Жангир вошел в историю и как новатор, стоявший у истоков формирования национальной системы образования. В документах, направляемых к оренбургским властям, хан неоднократно поднимал воп­росы о приеме казахских детей в Казанский институт, Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге, а также в другие образовательные учреждения. Он понимал, что для поступления требовалась предварительная подготовка по европейской системе, предусматривающая изучение различных научных дисциплин. Работу по созданию такой школы в Ханской ставке Жангир начал в 1831 году. Ее торжественное открытие состоялось 6 декабря 1841 года. Учебное заведение получило название Жангирского училища. В отличие от существовавших ранее мусульманских школ и медресе училище стало первой казахско-русской школой европейского типа. Помимо преподавания исламской религии, изучались арифметика, гео­графия, восточные языки, русский язык и краткий курс истории России. В училище были открыты специальные курсы целого ряда направлений. Например, обучали переплетному делу, топографическим работам. Окончив курсы, выпускники, возвращаясь в свои аулы, могли проводить, к примеру, вакцинацию населения от оспы. За 185 лет учебное заведение, меняя свою структуру, ни разу не прекращало воспитательно-образовательную деятельность. Сегодня школа-интернат носит имя своего основателя.

Жангир заложил и основы промышленного лесоразведения в песках Нарына, организовав первые лесничества. Прославился он и тем, что одним из первых в казахских степях стал создателем музейных коллекций. Открытие им Оружейной палаты считается началом музейного дела в Казахстане.

Продолжая славные традиции

Популяризация этого богатого исторического наследия неразрывно связана с социально-экономическим развитием региона, созданием комфортных условий для местных жителей и гостей района. Сегодня полностью решен один из самых актуальных вопросов – твердое покрытие получила дорога, связывающая райцентр с Уральском. Это заметно усилило турис­тический потенциал района. Заасфальтированы 21-километровый участок дороги на въезде в Хан Ордасы, внутрипоселковые дороги, тротуары. Капитально отремонтирован Дом культуры, построен физкультурно-оздоровительный комплекс. На всех улицах установили новые столбы, а старые светильники заменили на современные энергосберегающие светодиодные лампы. В конце прошлого года на территории историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан Ордасы» возведены современный визит-центр и административное здание, проведена реконструкция мавзолея Жангир-хана. Благодаря такой масштабной работе Хан Ордасы вошло в топ-5 рейтинга как лучшее туристическое село Казахстана 2025 года.

– Все это – инвестиции в будущее священной земли, дань уважения нашему прошлому и ответственность перед историей, – подчеркнул аким ЗКО Нариман Турегалиев, приветствуя участников торжественного собрания в Доме культуры села Хан Ордасы.

Поздравить бокейординцев приехали делегации районов региона и соседних областей Российской Федерации. Аким области выразил благодарность известному режиссеру, народному артисту Казахстана, автору документального фильма «Возрождение Жангира» Талгату Теменову за содержательную и значимую работу. Группе граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие региона, а также в изучение и популяризацию исторического наследия, вручены юбилейные медали.

Ярким украшением двухдневной праздничной программы стали респуб­ликанский айтыс и гала-концерт с учас­тием местных творческих коллективов и известных эстрадных исполнителей.

Активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 225-летию со дня основания Букеевского ханства, принял коллектив историко-культурного, архитектурно-этнографичес­кого музея-заповедника «Хан Ордасы». Были подготовлены тематические выставки, организованы научно-практические мероприятия, проведен сбор и систематизация исторических материалов. Пос­тоянное пополнение музейных фондов исторически ценными предметами и совершенствование экспозиционного пространства позволили сделать представление исторического наследия более содержательным и наглядным. Так в музее «Дворец хана Жангира» дополнены и обновлены музейные экспозиции, а также открыт новый тематический зал. Воссозданное интерьерное пространство передает особенности обстановки ханской резиденции, отражая традиции приема почетных гостей.

Очередной этап кропотливой исследовательской работы сотрудников музея-заповедника завершился подготовкой и выпуском книги «Архив құжаттарындағы Бөкей ордасының тарихы 1801–1917 жж.»⁄«История Букеевской Орды в архивных документах. Сборник архивных документов». Издание содержит архивные материалы, отражающие основные этапы возникновения, становления и развития ханства в период с 1801 по 1917 год. Презентация этого сборника, а также второго издания книги академика Туякбая Рысбекова «Нарынские пески – летопись истории» и третьего издания энциклопедии Бокейординского района стала не просто частью юбилейных мероприятий, а важным событием в масштабной работе по сохранению документального наследия и дальнейшему изучению истории родного края.