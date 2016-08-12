​Встречи на родине Абая

Дипломат свой визит на родину Абая начал с возложения цветов к памятнику великому поэту. Затем он встретился с акимом Ермаком Салимовым, который рассказал об истории Семея и тех интересах, которыми он живет ныне, подчеркнув, что это город предприимчивых людей, развитого предпринимательства. Как отметил господин Етьен, цель приезда делегации в Семей – ознакомиться с интересной историей региона, приумножить существующие связи Франции с городом на Иртыше во всех сферах.

Гость особо подчеркнул, что рад побывать на родине Абая именно в день его рождения и отдать дань уважения известному на весь мир мыслителю. Представитель Франции является поклонником поэта с тех пор, как приехал в Казахстан и ознакомился с его творчеством. И теперь прилагает все возможные усилия для популяризации произведений Абая среди французов. Говоря о нем, Франсис Етьен провел аналогию со значением для французов личности и творчества Виктора Гюго и Шекспира – для англичан.

Также в планах господина посла познакомиться с ведущими предпринимателями региона по линии палаты «Атамекен» и побывать в «наукограде» Курчатове.