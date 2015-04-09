Встречи на священной земле Абая

В ходе посещения кондитерской фабрики Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью предприятия и побеседовал с его коллективом. Президент Казахстана отметил создание в области необходимых условий для повышения благосостояния населения. В частности, ведется строительство социальных и спортивных объектов, жилья, а также транспортной инфраструктуры. Глава государства подчеркнул, что данные меры способствуют росту экономики региона и созданию новых рабочих мест.
Кондитерская фабрика ТОО "KondiZ" по производству мучных изделий длительного хранения – предприятие для Семея, да и всего Восточного Казахстана, уникальное. Здесь самый высокий уровень автоматизации и контроля за производственными процессами, используются только местные натуральные компоненты. Столь современный подход обеспечило оборудование германской и итальянской фирм, в приобретении которого помогло участие в программе льготного государственного кредитования Фонда поддержки предпринимательства "Даму". Проектная мощность производства – 20 тонн готовой продукции в сутки, освоен выпуск 35 видов наименований кондитерской продукции. В настоящее время на фабрике работают около 200 семейчан.
Глава государства отметил, что появление в Семее современного кондитерского производства весьма актуально. Согласно статистике, в настоящее время около 40% потребности казахстанцев в мучных кондитерских изделиях удовлетворяется за счет импорта, поэтому очень своевременно намерение ТОО "KondiZ" исправить эту ситуацию.
В стенах фабрики была организована мини-выставка товаропроизводителей пищевой промышленности семейского региона "Сделано в Казахстане", где, помимо кондитеров, свою продукцию представили Семипалатинский мясоконсервный комбинат и ТОО "СемейАгроИнвест", в состав которого входят три крупных крестьянских хозяйства Бородулихинского района ВКО.
Затем Глава государства ознакомился с деятельностью регионального онкологического диспансера г. Семея, осмотрел помещения, оснащенные новым медицинским оборудованием. Президент также побеседовал с представителями коллектива диспансера, отметив, что медицинские учреждения города обеспечиваются необходимым поликлиническим и диагностическим оборудованием.
– На данный комплекс государством выделено 7,2 миллиарда тенге, из них 4 миллиарда – на приобретение современного оборудования, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Это уникальное для Казахстана учреждение с элементами ядерной медицины. Теперь от вас зависит использование данного оборудования с максимальной пользой для оказания профессиональной помощи людям. В целом, благодаря развитию здравоохранения по всей стране, средняя продолжительность жизни за последние 10 лет увеличилась с 64 до 71 года.
В онкологическом диспансере готов к открытию единственный в стране крупный Центр ядерной медицины, миссия которого предоставить казахстанцам доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, причем на бесплатной основе. Здесь самое современное оборудование, получая которое, специалисты одновременно проходили и обучение, и мастер-классы по его использованию. Открытие центра позволит говорить о создании в Семее радиологического кластера, в который войдут Государственный медицинский университет, Институт радиационной онкологии, Региональный онкологический диспансер. То есть, обратившись к врачу, пациент сможет пройти все этапы от диагностики до оздоровления не покидая город. Центр ядерной медицины будет оказывать услуги населению всего Казахстана.
– Конечно, 40 лет атомных испытаний не прошли бесследно для здоровья жителей, но государство делает все возможное для их реабилитации, к примеру, Семей по медицинскому обеспечению стоит в Казахстане на первом месте. Онкология действительно во всем мире является одной из главных проблем медицины, – подытожил увиденное Нурсултан Назарбаев. – Но не нужно ее фатально бояться, это обычная болезнь, официально известны и применяются три способа ее лечения – химический, радиологический и оперативное вмешательство. Но не нужно забывать и о четвертом – любви к жизни, умении человека никогда не сдаваться!
Также Глава государства посетил Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая. Нурсултан Назарбаев отметил, что Восточно-Казахстанская область обладает богатым культурным и духовным наследием, сохранение и развитие которого остается одним из приоритетов государственной политики.
– Восточный Казахстан – священная земля Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, – сказал Президент. – В их произведениях заложена глубокая философия. Великий Абай столетие назад сказал, что все национальности являются детьми одной семьи. Сегодня мы укрепляем дружбу, стабильность в стране. Всего за 23 года мы добились того, чего многие страны не достигают и за 100 лет. Независимость не несет блага людям, если ее не сохранять, не развивать экономику страны и не решать социальные вопросы. Сегодня работа ведется по всем направлениям. Прежде в Семее были трудности с теплоснабжением, 200 котельных покрывали город дымом. Сейчас все эти проблемы решены. Мы думаем о том, чтобы построить семейскую ГЭС. В целом Казахстан находится на правильном пути, необходимо сохранять политическую стабильность, взаимопонимание и дружбу.
Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили" основан в 1940 году. Здесь хранится более 20 тыс. экспонатов, среди которых – подлинные документы, этнографические и архивные материалы, характеризующие эпоху Абая, его общественную деятельность, редчайшие издания классиков Востока, сочинения западных философов, воспоминания современников поэта.
Встреча Президента с семейчанами в этих стенах прошла особенно тепло, звучали признания благодарности за сохранение памяти о великом земляке. Ведь празднование 150-летия Абая – уже часть истории страны. Проведенное на заре независимости, оно прошло под эгидой ЮНЕСКО, что стало возможным благодаря усилим Президента молодого государства – Республики Казахстан, решившей показать всему миру, поэт и мыслитель какого масштаба является выразителем души казахского народа.
Среди выступавших – крупный ученый, доктор филологических наук Арап Еспенбетов, директор Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых Татьяна Стромская. Выступил и вице-президент МАД "Невада – Семей", председатель чечено-ингушского НКЦ Султан Картоев, который отметил, что многонациональный народ Казахстана благодарен Президенту за достижения страны как во внутренней политике и экономике. Особая благодарность – за закрытие Семипалатинского испытательного полигона.
– К сожалению, я являюсь пока единственным Президентом, который отказался от ядерного арсенала, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Несмотря на давление руководства и военно-промышленного комплекса СССР, мы полигон закрыли. И в ответ получили доверие и уважение всего мира. Благодаря этому мы получили 200 миллиардов долларов прямых инвестиций, которые помогли нам поднять показатели экономики страны в 17 раз! Мы опережаем по темпам развития другие постсоветские страны, приближаясь к европейским показателям.
Нурсултан Назарбаев поблагодарил участников встречи за поддержку и пожелал дальнейших успехов в трудовой деятельности.
В завершение своей рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент провел брифинг для СМИ. Глава государства отметил высокие темпы роста промышленного сектора, а также динамичное развитие культурной сферы региона.
– В ходе визита я посетил предприятие "Казцинк", выпускающее в большом объеме такую экспортную продукцию, как цинк, свинец, медь, золото, серебро. Одним из главных вопросов для индустрии Усть-Каменогорска остается экологическая чистота. В настоящее время строятся предприятия, отвечающие современным экологическим требованиям, что обеспечивает безопасное будущее городу. Кроме того, построен новый театр, который прежде находился в старом здании, возведенном в XIX веке. Теперь коллектив театра получил прекрасное современное здание с соответствующим оборудованием, зрительным залом на 600 мест, малым залом на 150 мест. Усть-Каменогорск обрел новый культурный центр, куда жители могут приходить, чтобы приобщаться к прекрасному, – сказал Президент.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на усилия государства по обеспечению экологической безопасности, улучшению системы здравоохранения и качества медицинской помощи.
– Город Семей расположен в регионе, на протяжении сорока лет являвшемся местом проведения ядерных испытаний, от которых пострадало большое количество людей. Сегодня медицинские учреждения города и их оснащение являются одними из лучших в Казахстане. Я осмотрел единственный в стране радиологический центр, предназначенный для лечения онкологических заболеваний. Подобный центр будет строиться и в Астане. Внедряемый радиологический метод диагностики и лечения позволит оказать помощь многим гражданам нашей страны, – сказал Глава государства.
Президент подчеркнул необходимость дальнейшего транспортного и инфраструктурного развития республики.
– В настоящее время мы реализуем Стратегию "Казахстан-2050", в рамках которой планируем войти в число 30 развитых государств мира, программу "Нұрлы жол", продвигаем национальную идею "Мәңгілік Ел". Население поддерживает эти инициативы, стабильность и единство Казахстана, – сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение Глава государства пожелал жителям области успехов и благополучия.