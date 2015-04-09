Встречи на священной земле Абая

В ходе посещения кондитерской фабрики Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью предприятия и побеседовал с его коллективом. Президент Казахстана отметил создание в области необходимых условий для повышения благосостояния населения. В частности, ведется строительство социальных и спортивных объектов, жилья, а также транспортной инфраструктуры. Глава государства подчерк­нул, что данные меры способствуют росту экономики региона и созданию новых рабочих мест.Кондитерская фабрика ТОО "KondiZ" по производству мучных изделий длительного хранения – предприятие для Семея, да и всего Восточного Казахстана, уникальное. Здесь самый высокий уровень автоматизации и контроля за производственными процессами, используются только местные натуральные компоненты. Столь современный подход обеспечило оборудование германской и итальянской фирм, в приобретении которого помогло участие в программе льготного государственного кредитования Фонда поддержки предпринимательства "Даму". Проектная мощность производства – 20 тонн готовой продукции в сутки, освоен выпуск 35 видов наименований кондитерской продукции. В настоящее время на фабрике работают около 200 семейчан.Глава государства отметил, что появление в Семее современного кондитерского производства весьма актуально. Согласно статистике, в настоящее время около 40% потребности казахстанцев в мучных кондитерских изделиях удовлетворяется за счет импорта, поэтому очень своевременно намерение ТОО "KondiZ" исправить эту ситуацию.В стенах фабрики была организована мини-выставка товаропроизводителей пищевой промышленности семейского региона "Сделано в Казахстане", где, помимо кондитеров, свою продукцию представили Семипалатинский мясоконсервный комбинат и ТОО "СемейАгроИнвест", в состав которого входят три крупных крестьянских хозяйства Бородулихинского района ВКО.Затем Глава государства ознакомился с деятельностью регионального онкологического диспансера г. Семея, осмотрел помещения, оснащенные новым медицинским оборудованием. Президент также побеседовал с представителями коллектива диспансера, отметив, что медицинские учреждения города обеспечиваются необходимым поликлиническим и диагностическим оборудованием.– На данный комплекс государством выделено 7,2 миллиарда тенге, из них 4 миллиарда – на приобретение современного оборудования, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Это уникальное для Казахстана учреждение с элементами ядерной медицины. Теперь от вас зависит использование данного оборудования с максимальной пользой для оказания профессиональной помощи людям. В целом, благодаря развитию здравоохранения по всей стране, средняя продолжительность жизни за последние 10 лет увеличилась с 64 до 71 года.В онкологическом диспансере готов к открытию единственный в стране крупный Центр ядерной медицины, миссия которого предоставить казахстанцам доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, причем на бесплатной основе. Здесь самое современное оборудование, получая которое, специалисты одновременно проходили и обучение, и мастер-классы по его использованию. Открытие центра позволит говорить о создании в Семее радиологического кластера, в который войдут Государственный медицинский университет, Институт радиационной онкологии, Региональный онкологический диспансер. То есть, обратившись к врачу, пациент сможет пройти все этапы от диагностики до оздоровления не покидая город. Центр ядерной медицины будет оказывать услуги населению всего Казахстана.– Конечно, 40 лет атомных испытаний не прошли бесследно для здоровья жителей, но государство делает все возможное для их реабилитации, к примеру, Семей по медицинскому обеспечению стоит в Казахстане на первом месте. Онкология действительно во всем мире является одной из главных проблем медицины, – подытожил увиденное Нурсултан Назарбаев. – Но не нужно ее фатально бояться, это обычная болезнь, официально известны и применяются три способа ее лечения – химический, радиологический и оперативное вмешательство. Но не нужно забывать и о четвертом – любви к жизни, умении человека никогда не сдаваться!Также Глава государства посетил Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая. Нурсултан Назарбаев отметил, что Восточно-Казахстанская область обладает богатым культурным и духовным наследием, сохранение и развитие которого остается одним из приоритетов государственной политики.– Восточный Казахстан – священная земля Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, – сказал Президент. – В их произведениях заложена глубокая философия. Великий Абай столетие назад сказал, что все национальности являются детьми одной семьи. Сегодня мы укрепляем дружбу, стабильность в стране. Всего за 23 года мы добились того, чего многие страны не достигают и за 100 лет. Независимость не несет блага людям, если ее не сохранять, не развивать экономику страны и не решать социальные вопросы. Сегодня работа ведется по всем направлениям. Прежде в Семее были трудности с теплоснабжением, 200 котельных покрывали город дымом. Сейчас все эти проблемы решены. Мы думаем о том, чтобы построить семейскую ГЭС. В целом Казахстан находится на правильном пути, необходимо сохранять политическую стабильность, взаимопонимание и дружбу.Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили" основан в 1940 году. Здесь хранится более 20 тыс. экспонатов, среди которых – подлинные документы, этнографические и архивные материалы, характеризующие эпоху Абая, его общественную деятельность, редчайшие издания классиков Востока, сочинения западных философов, воспоминания современников поэта.Встреча Президента с семейчанами в этих стенах прошла особенно тепло, звучали признания благодарности за сохранение памяти о великом земляке. Ведь празднование 150-летия Абая – уже часть истории страны. Проведенное на заре независимости, оно прошло под эгидой ЮНЕСКО, что стало возможным благодаря усилим Президента молодого государства – Республики Казахстан, решившей показать всему миру, поэт и мыслитель какого масштаба является выразителем души казахского народа.Среди выступавших – крупный ученый, доктор филологических наук Арап Еспенбетов, директор Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых Татьяна Стромская. Выступил и вице-президент МАД "Невада – Семей", председатель чечено-ингушского НКЦ Султан Картоев, который отметил, что многонациональный народ Казахстана благодарен Президенту за достижения страны как во внутренней политике и экономике. Особая благодарность – за закрытие Семипалатинского испытательного полигона.– К сожалению, я являюсь пока единственным Президентом, который отказался от ядерного арсенала, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Несмотря на давление руководства и военно-промышленного комплекса СССР, мы полигон закрыли. И в ответ получили доверие и уважение всего мира. Благодаря этому мы получили 200 миллиардов долларов прямых инвестиций, которые помогли нам поднять показатели экономики страны в 17 раз! Мы опережаем по темпам развития другие постсоветские страны, приближаясь к европейским показателям.Нурсултан Назарбаев поблагодарил участников встречи за поддержку и пожелал дальнейших успехов в трудовой деятельности.В завершение своей рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент провел брифинг для СМИ. Глава государства отметил высокие темпы роста промышленного сектора, а также динамичное развитие культурной сферы региона.– В ходе визита я посетил предприятие "Казцинк", выпускающее в большом объеме такую экспортную продукцию, как цинк, свинец, медь, золото, серебро. Одним из главных вопросов для индустрии Усть-Каменогорска остается экологическая чистота. В настоящее время строятся предприятия, отвечающие современным экологическим требованиям, что обеспечивает безопасное будущее городу. Кроме того, построен новый театр, который прежде находился в старом здании, возведенном в XIX веке. Теперь коллектив театра получил прекрасное современное здание с соответствующим оборудованием, зрительным залом на 600 мест, малым залом на 150 мест. Усть-Каменогорск обрел новый культурный центр, куда жители могут приходить, чтобы приобщаться к прекрасному, – сказал Президент.Нурсултан Назарбаев обратил внимание на усилия государства по обеспечению экологической безопасности, улучшению системы здравоохранения и качества медицинской помощи.– Город Семей расположен в регионе, на протяжении сорока лет являвшемся местом проведения ядерных испытаний, от которых пострадало большое количество людей. Сегодня медицинские учреждения города и их оснащение являются одними из лучших в Казахстане. Я осмотрел единственный в стране радиологический центр, предназначенный для лечения онкологических заболеваний. Подобный центр будет строиться и в Астане. Внедряемый радиологический метод диагностики и лечения позволит оказать помощь многим гражданам нашей страны, – сказал Глава государства.Президент подчеркнул необходимость дальнейшего транспортного и инфраструктурного развития республики.– В настоящее время мы реализуем Стратегию "Казахстан-2050", в рамках которой планируем войти в число 30 развитых государств мира, программу "Нұрлы жол", продвигаем национальную идею "Мәңгілік Ел". Население поддерживает эти инициативы, стабильность и единство Казахстана, – сказал Нурсултан Назарбаев.В завершение Глава государства пожелал жителям области успехов и благополучия.