​Встречи на земле Абая

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Айгуль БИДАНОВА, Максут ИРЖАНОВ

Железнодорожный состав доставил в город на Иртыше около 100 экспертов разных ведомств для оказания узкоспециализированной помощи населению, проведения консультаций. Почетных гостей на перроне вок­зала встречали представители этнокультурных объединений, общественных и молодежных организаций, учреждений образования и здравоохранения, творческих коллективов.

По словам руководителя штаба поезда «Мәңгілік Ел» Амиржана Альпеисова, для участников поезда большая честь и радость ступить на землю, где появились на свет великий Абай, Шакарим и Мухтар. Также он назвал единство и согласие главным достоянием казахстанцев.

– Цель нашей акции – послужить дальнейшему укреплению и развитию казахстанской идентичности, единства народа, консолидации общества вокруг политики мира и согласия. – отметил А. Альпеисов. – Оказывая населению на местах медицинскую, социальную, юридическую помощь, консультации по вопросам сельского хозяйства, предпринимательства, образования и других сфер, параллельно мы занимаемся разъяснением Плана нации «100 конкретных шагов», популяризацией национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Программа республиканской акции адаптирована к каждому региону и насыщена различными мероприятиями. В рамках программы в Семее специалисты провели консультации в поликлинике № 6 и железнодорожной больнице. Благодаря акции сотни горожан сумели получить советы высококлассных светил медицины, не выезжая для этого в столицу. В свою очередь представители Министерства образования и науки РК организовали консультацию в филиале Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления. Горожан интересовал широкий круг вопросов – от работы дошкольных учреждений до условий получения грантов для поступления в вузы.

В Центре развития предпринимательства прошло обсуждение государственных программ развития малого и среднего бизнеса. Тем временем в городском Доме дружбы обсудили вопросы деятельности Ассамблеи народа Казахстана. В библиотеке им. Абая прошла лекция-презентация «Тәуелсіздік тарихы – Ұлт рухының өлшемі» – «История Независимости – индикатор духа Нации». А завершилась программа пребывания поезда «Мәңгілік Ел» гала-концертом в городском Дворце культуры.

Приезд поезда стал значительным событием в жизни города.

– Поезд «Мәңгілік Ел» посвящает свое путешествие по городам страны 25-летию Независимости Казахстана, – отметила заместитель акима Семея Надежда Шарова. – Независимость дала нам возможность смело смотреть в будущее, строить планы, успешно претворять в жизнь задачи Стратегии «Казахстан-2050». Сегодня, когда во всем мире есть точки напряженности, военных конфликтов, Казахстан был и остается островом стабильности, мира и созидания. Я уверена, что юбилей суверенитета нашего государства позволит нам стать более сильными в духовном плане, едиными и толерантными.

Общереспубликанская акция завершится 18 марта в Алматы. За это время поезд сделает остановки в 33 населенных пунктах Казахстана.

– Нас очень порадовали жители Восточного Казахстана, – поделился Амиржан Альпеисов. – Мы увидели во время многочисленных встреч людей, горячо любящих свою Родину. Их глаза отражают уверенность, желание работать для процветания страны.

Не меньше были рады поезду и в других населенных пунктах. Горняцкий городок Зыряновск встречал снежными заносами, осадков здесь выпало в 2 раза больше нормы.

По словам акима города Ларисы Гречушниковой, Зыряновский район является ярким примером сохранения межконфессионального и межэтнического мира и согласия. Здесь работают этнокультурные объединения, действует более 10 общественных объединений. Если же говорить об экономике, основные виды деятельности включают в себя деревообработку, сельхозтоваропроизводство, а Зыряновский свинцовый комбинат «Казцинк» осуществляет добычу цинка, свинца, меди, золота и серебра.

На хорошем уровне представлен малый и средний бизнес. Большую помощь ему оказывает районный филиал НПП «Атамекен» под руководством директора Максата Сайдуакасова.

На этот раз к решению проблем бизнеса подключились специалисты поезда. Предприниматели, в частности, поднимали вопрос об упрощении получения кредитов. Один из бизнесменов овощевод Николай Онищенко предлагает для этих целей выбрать один банк, который работал бы постоянно с НПП на основе договора.

– Эти же вопросы поднимались на предыдущих встречах в Актогае и Шаре, – говорит эксперт Национальной палаты «Атамекен» Куралай Камасина. – У нас есть возможность решения этих вопросов на региональном уровне, а затем и в республиканском масштабе. Будем заниматься.

Руководитель бригады врачей Арман Дарбаев отметил грамотную работу медиков Зыряновской ЦРБ под руководством Дмитрия Фаустова. Штат больницы полностью укомплектован высококлассными специалистами. А Наталья Волкова была отмечена как лучший онколог региона.

Что касается работы бригады врачей, то в Усть-Каменогорске был установлен своеобразный рекорд: было принято 768 больных, в то время как на трех остановках в Карагандинской области общее число принятых больных составило 796.

Педиатр Ляззат Байгазиева приняла трех тяжелобольных детей, родители которых уже в течение года ждут очереди на лечение в Национальном научном центре материнства и детства в Астане. Благодаря акции эти родители уже выехали в столицу и без очереди будут приняты в центре. Большая нагрузка легла на плечи кардиолога Багдата Ахыта и онколога Нурлана Балтабекова, которые, не считаясь со временем, принимали больных и после окончания графика работы.

Немало в Восточно-Казахстанской области было вопросов по приватизации и легализации государственного имущества. Заместитель руководителя департамента государственного имущества Карагандинской области Алима Муханова и руководитель управления по работе с заказчиками Комитета по госзакупкам МФ РК Берлибай Арысбаев скрупулезно отвечали на все вопросы.

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