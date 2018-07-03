​Встречи накануне форума

В ходе встречи обсуждены воп­росы дальнейшего развития сот-рудничества в сфере инвестиций и торговли. Иностранные инвес­торы рассказали о наиболее привлекательных проектах, реализуемых в Казахстане, поделились будущими планами, а также выделили наиболее перспективные для инвестирования сферы экономики Казахстана.

В частности, на встрече с председателем советов директоров АО «РОТЕК» Михаилом Лифшицом обсуждены вопросы в сфере производства нефтегазового оборудования, развития системы прогностики, применения передовых технологий в модернизации генерирующих мощностей Казахстана.

«РОТЕК» располагает лучшими специалистами в области машиностроения и производственными мощностями для сервисного обслуживания турбинного производства.

В рамках встречи с вице-председателем правления SUN Group Шивом Хемка рассмотрены такие сферы инвестирования, как новые технологии, природные ресурсы, умные города и умное земледелие. В свою очередь Бакытжан Сагинтаев отметил, что Правительство РК всецело поддерживает участие фонда в реализации проектов обрабатывающей промышленности.

SUN Group представляет собой одну из ведущих инвестиционных компаний на рынках России, Индии и других развивающихся стран. Группа оперирует в таких отраслях, как аэрокосмическая и нефтегазовая промышленности, металлургия, недвижимость, инфраструктура, производство продуктов питания, а также возобновляемые источники энергии.

В ходе встречи с управляющим директором Milken Institute Джейм­сом Морганом были затронуты проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и развития человеческого капитала. В частности, Джеймс Морган проинформировал о сети институциональных инвесторов, которые являются членами Milken Institute.

Milken Institute является независимым экономическим аналитическим центром в Калифорнии (США). Институт публикует исследования и проводит конференции, в которых применяются рыночные принципы и финансовые инновации по социальным вопросам в США и мире.

На встрече с управляющим директором компании Servier в РФ и странах ЕАЭС Жеромом Гаве рассмотрены вопросы инвестирования и трансферт современных технологий в производство инновационных лекарств в Казахстане.

Представительство компании Servier в РК было открыто в 1996 году с целью продаж лекарственных средств, производимых компанией, а также для оказания поддержки казахстанским дистрибьюторам в поставках производимых компанией медицинских препаратов.

В рамках двусторонней встречи с вице-президентом ENI по Центрально-Азиатскому региону Лукой Виньяти рассмотрены вопросы сотрудничества в реализации социальных проектов, в сфере разведки и добычи, а также в сфере возобновляемых источников энергии.

ENI – международная нефтегазовая компания, одна из признанных «супергигантов», плодотворно работающая в 73 странах мира. ENI работает в РК с 1992 года в сфере разведки и добычи нефтегазового сырья.

Как известно, в Астане под председательством Бакытжана Сагинтаева состоится второй Kazakhstan Global Investment Roundtable. Основная цель мероп­риятия – презентовать инвестиционные возможности Казахстана, обсудить политику РК в сфере инвестиций, экономического развития и повышения конкурентоспособности.