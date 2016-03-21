​Встречи накануне

Председатель ЦИК РК Куандык Турганкулов встретился с делегацией Центризбиркома России. Во встрече приняли участие член ЦИК РФ Сиябшах Шапиев и сотрудники аппарата российского Центризбиркома, член ЦИК РК Татьяна Охлопкова, а также представители избирательных комиссий республик, краев и областей Российской Федерации.

– С Центральной избирательной комиссией и избиркомами регионов России у нас давние дружественные отношения, – подчеркнул председатель ЦИК РК. – Не случайно первыми именно с Центризбиркомом Российской Федерации мы подписали меморандум о сотрудничестве и обмене опытом в сфере развития и совершенствования избирательного процесса.

В свою очередь член ЦИК РФ С. Шапиев отметил высокий профессиональный уровень избирательных органов Респуб­лики Казахстан, передал от лица председателя ЦИК РФ Владимира Чурова благодарность за многолетнее плодо­творное сотрудничество и пожелания успешного завершения выборной кампании, а также вручил К. Турганкулову почетный знак Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов», который является высшим ведомственным знаком отличия в труде.

Помимо этого, председатель ЦИК РК встретился с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ и другими наблюдателями.

В этот же день члены Центризбиркома провели серию встреч с международными наблюдателями и представителями избирательных комиссий разных стран.