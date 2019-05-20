​Встречи продолжаются

Свежий выпуск
378
Анастасия Шварц

Кандидат в Президенты Казахстана от движения «Ұлт тағдыры» встретился с жителями Алматы и активистами городского штаба. Он представил свою предвыборную платформу и высказал позицию по различным актуальным общественным вопросам.

На прошлой неделе Амиржан Косанов также встретился с Миссией наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, представители которой во главе с послом миссии Уршулой Гацек посетили республиканский штаб кандидата. В ходе встречи претендент на высший государственный пост от движения «Ұлт тағдыры» рассказал наблюдателям про основные направления, затронутые в предвыборной платформе, о работе в регионах и ближайших планах. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках предвыборного периода.

Команда кандидата продолжает агитационную работу в различных областях страны. В частности, на прошлой неделе в Усть-Каменогорске в поддерж­ку Амиржана Косанова была проведена акция «Зеленый город». Активисты и жители города посадили деревья в одном из развивающихся районов областного центра, а также руководитель штаба в Восточно-Казахстанской облас­ти рассказал о предвыборной программе кандидата участникам акции.

Агитгруппа штаба кандидата в Таразе также провела в его поддержку флешмоб с участием студентов. В городском парке имени Первого Президента волонтеры в белых футболках раздавали листовки и агитационные материалы, разъясняли предвыборную программу, принимали предложения от жителей.

Популярное

Все
Срезан склон холма, жди оползня…
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева
Казахстан попал в «десятку»
В зоосаду Бурабая радуются пополнению
В Псковской области почтили память казахстанских героев
Гран-при айтыса «Столица трех эпох – Кызылорда» завоевала акын из Астаны
Игорный бизнес – сфера особого внимания
Активизировались работы по борьбе с саранчой
Ulttyq ónim: истории преодоления трудностей и успеха
Родительский контроль 2.0
Любимые песни и... стулья в проходе
В области Жетысу прошли мероприятия к юбилею писателя Алимжанова
Воспитать из мальчиков мужчин
Представлена модель партнерства госструктур и НПО
Каникулы-каникулы – веселая пора!
Искусство вопреки репрессиям
Свой фронт в тылу
Учитель с большой буквы
Подвиг капитана Кудагельдинова
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Истоки тюркской письменности
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Представлена модель партнерства госструктур и НПО
Переселение с юга на север
Каникулы-каникулы – веселая пора!
В Сауран – налаживать сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]