Кандидат в Президенты Казахстана от движения «Ұлт тағдыры» встретился с жителями Алматы и активистами городского штаба. Он представил свою предвыборную платформу и высказал позицию по различным актуальным общественным вопросам.

На прошлой неделе Амиржан Косанов также встретился с Миссией наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, представители которой во главе с послом миссии Уршулой Гацек посетили республиканский штаб кандидата. В ходе встречи претендент на высший государственный пост от движения «Ұлт тағдыры» рассказал наблюдателям про основные направления, затронутые в предвыборной платформе, о работе в регионах и ближайших планах. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках предвыборного периода.

Команда кандидата продолжает агитационную работу в различных областях страны. В частности, на прошлой неделе в Усть-Каменогорске в поддерж­ку Амиржана Косанова была проведена акция «Зеленый город». Активисты и жители города посадили деревья в одном из развивающихся районов областного центра, а также руководитель штаба в Восточно-Казахстанской облас­ти рассказал о предвыборной программе кандидата участникам акции.

Агитгруппа штаба кандидата в Таразе также провела в его поддержку флешмоб с участием студентов. В городском парке имени Первого Президента волонтеры в белых футболках раздавали листовки и агитационные материалы, разъясняли предвыборную программу, принимали предложения от жителей.