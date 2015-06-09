Встречи с главами делегаций Свежий выпуск 471

На встрече с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Насиром Абдель Азиз ан-Насером была подчеркнута чрезвычайная актуальность диалога религиозных и политических лидеров для решения сложнейших проблем современности. Высокий представитель акцентировал внимание на необходимости обеспечения коллективных усилий международного сообщества в противодействии воинствующему экстремизму, в том числе путем выявления и устранения первопричин данного явления. Он отметил лидирующую роль Президента Нурсултана Назарбаева в организации совместных действий религиозных деятелей и авторитетных политиков на благо мира и спокойствия.

Во время беседы с генеральным секретарем Всемирного сообщества буддистов Фаллопом Тайиари также обсуждены вопросы работы межрелигиозного форума. Гость рассказал об организационной структуре и деятельности Всемирного сообщества буддистов. По его словам, сообщество придает высокое значение инициативе Президента Нурсултана Назарбаева о созыве съезда религиозных лидеров и готово активно вовлекаться в его работу.