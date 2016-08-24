Статьи Встречи с избирателями Айгуль БИДАНОВА, Семей

Как отметили парламентарии, цель их приезда – выявить проблемы, волнующие жителей регионов, рассказать о проводимой работе депутатов, разъяснить новые законы, принятые в последнее время и готовящиеся к принятию. Особый акцент делается на ключевых законах, которые важны при реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Предстоит принять ряд важных документов, разработанных Правительством по поручению Президента. Они поступят в Парламент в сентябре. К примеру, это законопроекты, усиливающие ответственность за незаконный оборот оружия, противодействие терроризму и экстремизму.



В ходе поездки в Семей мажилисмены побывали в пригородном селе Муздыбай, где поговорили с местными жителями и работниками крестьянского хозяйства «Муздыбай-1». Кроме того, интерес нур­отановцев вызвали новостройки города и, в частности, ход строительства средней школы на 600 мест, возводимой в поселке Боровка. Здесь были проблемы с финансированием, но вопрос решен, и в следующем году она уже примет детей. Ребятишкам не придется больше ездить в школы на автобусе.



Прием горожан, который прошел в офисе местного филиала партии, прошел активно. Прозвучало немало житейских проблем, которые вполне могут быть решены. Касались они в основном жилищной и социальной сфер.

