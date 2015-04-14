Встречи с наблюдателями

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Кайнар ТАУКОВ
В ходе встречи стороны обсудили вопросы работы агитаторов и предвыборных штабов кандидатов в Президенты РК, их соответствие международным стандартам и национальному законодательству.

Госпожа Йонкер отметила, что основной задачей их миссии является беспристрастное наблюдение за выборным процессом и подведение итогов в формате финального доклада.

Т. Сыздыков и А. Конуров подчеркнули, что у КНПК большой опыт участия в избирательных кампаниях, как президентских, так и парламентских. Партия располагает всеми необходимыми ресурсами, в том числе большой сетью агитаторов и наблюдателей во всех регионах Казахстана.

Как подчеркнул Сыздыков, "избирательные комиссии на местах действовали профессионально и оперативно. Каждый подписной лист тщательно проверялся, но при этом на местах мы выполнили свою задачу без проволочек".

Было отмечено, что соблюдение избирательного законодательства, прозрачность и открытость являются главными принципами работы предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Т. Сыздыкова.

В завершение встречи стороны согласились, что проведение честных выборов в равной конкурентной борьбе является необходимой составляющей демократического процесса.

Кроме того, Т. Сыздыков и А. Конуров встретились с представителями Республиканской общественной комиссии по наблюдению за выборами. Стороны обсудили вопросы проведения электоральной кампании, отметили важность общественного наблюдения за работой избирательных комиссий.

Т. Сыздыков отметил, что в ходе электоральной кампании его избирательный штаб обеспечивает строгое соблюдение действующего законодательства. Он также констатировал соблюдение принципов прозрачности и открытости выборного процесса, широкое освещение в республиканских и региональных СМИ.

А. Конуров проинформировал наблюдателей о том, что агитационные мероприятия кандидата от КНПК получают полное освещение в СМИ.

Республиканским штабом организовано 11 встреч Тургуна Сыздыкова с избирателями в 8 городах Казахстана.

Агитационный поезд кандидата от КНПК посетил Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области.

Встречи с избирателями проводят регио­нальные штабы. Агитация развернута на уровне первичных ячеек партии.

На сегодня в избирательной кампании принимают активное участие 203 горкома и райкома в областных центрах, более 2 000 первичных партийных организаций.

В результате тесного взаимодействия со СМИ с момента старта кампании более чем на 40 интернет-ресурсах размещено более 100 материалов о работе кандидата и его предвыборных штабов, в печатных СМИ размещено более двух десятков статей. На телевидении ежедневно транслируются видеосюжеты.

В завершение встречи стороны согласились объединить усилия в деле обеспечения наблюдения за выборами.

Также пресс-служба кандидата в Президенты Т. Сыздыкова проинформировала о работе региональных предвыборных штабов в Алматинской и Павлодарской областях, которые активно проводят агитационную работу, доводят до населения положения предвыборной платформы.

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