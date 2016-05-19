Встречи с населением

Жубаныш БАЙГУРИНОВ
фото автора
Аким области встретился с представителями всех политических партий, общественных организаций, гражданскими активистами. Был проведен еще ряд встреч с населением, в ходе которых актюбинцы адресовали власти свыше 60 вопросов, по 27 из которых уже приняты решения, более 30 – в стадии рассмотрения.

Каждый воп­рос находится под личным контролем акима.

Наряду с поправками, внесенными в Земельный кодекс, население интересовали и вопросы предоставления земельных участков под ИЖС. На сегодня по облас­ти зарегистрировано более 149 тыс. заявлений граждан на получение наделов под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время местные власти принимают меры по ускорению процесса выдачи земель. В частности, разработана и уже действует электронная база данных. С начала 2016 года участки для строительства домов получили свыше тысячи актюбинцев. До конца года под ИЖС планируется выделить не менее 10 тыс. участков.

Относительно вопросов, касающихся Земельного кодекса РК, все они, как заверили власти, будут доведены до республиканской Комиссии по земельной реформе, соз­данной по поручению Главы государства. От области в члены республиканской комиссии выдвинуты пять человек. На прошлой неделе было проведено первое заседание областной трехсторонней комиссии. Все члены положительно высказались о ее работе. В ходе встречи было озвучено немало хороших предложений.

На днях глава региона выезжал для встречи с населением в Темирский и Мугалжарский районы. График поездки был очень плотный: Бердыбек Сапарбаев посетил несколько населенных пунк­тов, в том числе поселок нефтяников – Кенкияк. В прямом диалоге с местными жителями, наряду с разъяс­нением норм Земельного кодекса, были затронуты самые разноплановые воп­росы, а ряд поднятых проб­лем был сразу же взят на заметку местными исполнительными органами. Речь о трудоустройстве, оказании адресной помощи социально незащищенным гражданам, благоустройстве. На встрече с активом Мугалжарского района руководитель регио­на также остановился на Земельном кодексе.

Бердыбек Сапарбаев еще раз напомнил о том, что соз­данная в регионе трехсторонняя комиссия по земельной реформе готова выслушать любое мнение граждан и принять для рассмотрения все письменные предложения от общественных организаций и частных лиц, связанные с Земельным кодексом. В ходе встречи аким также ответил на вопросы, касающиеся доступности государственных программ, малого кредитования, Закона «О кооперации».

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Сними кино прямо из дома!
В погоне за счастьем
Сердце Прометея
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Диалог на фоне глобальных перемен
Определена повестка
Серебряная драма в Тиране
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]