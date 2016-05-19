Встречи с населением Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Аким области встретился с представителями всех политических партий, общественных организаций, гражданскими активистами. Был проведен еще ряд встреч с населением, в ходе которых актюбинцы адресовали власти свыше 60 вопросов, по 27 из которых уже приняты решения, более 30 – в стадии рассмотрения.



Каждый воп­рос находится под личным контролем акима.



Наряду с поправками, внесенными в Земельный кодекс, население интересовали и вопросы предоставления земельных участков под ИЖС. На сегодня по облас­ти зарегистрировано более 149 тыс. заявлений граждан на получение наделов под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время местные власти принимают меры по ускорению процесса выдачи земель. В частности, разработана и уже действует электронная база данных. С начала 2016 года участки для строительства домов получили свыше тысячи актюбинцев. До конца года под ИЖС планируется выделить не менее 10 тыс. участков.



Относительно вопросов, касающихся Земельного кодекса РК, все они, как заверили власти, будут доведены до республиканской Комиссии по земельной реформе, соз­данной по поручению Главы государства. От области в члены республиканской комиссии выдвинуты пять человек. На прошлой неделе было проведено первое заседание областной трехсторонней комиссии. Все члены положительно высказались о ее работе. В ходе встречи было озвучено немало хороших предложений.



На днях глава региона выезжал для встречи с населением в Темирский и Мугалжарский районы. График поездки был очень плотный: Бердыбек Сапарбаев посетил несколько населенных пунк­тов, в том числе поселок нефтяников – Кенкияк. В прямом диалоге с местными жителями, наряду с разъяс­нением норм Земельного кодекса, были затронуты самые разноплановые воп­росы, а ряд поднятых проб­лем был сразу же взят на заметку местными исполнительными органами. Речь о трудоустройстве, оказании адресной помощи социально незащищенным гражданам, благоустройстве. На встрече с активом Мугалжарского района руководитель регио­на также остановился на Земельном кодексе.



Бердыбек Сапарбаев еще раз напомнил о том, что соз­данная в регионе трехсторонняя комиссия по земельной реформе готова выслушать любое мнение граждан и принять для рассмотрения все письменные предложения от общественных организаций и частных лиц, связанные с Земельным кодексом. В ходе встречи аким также ответил на вопросы, касающиеся доступности государственных программ, малого кредитования, Закона «О кооперации».

