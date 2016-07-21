​Встречи сенатора

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Леонид СОКОЛОВ

В ходе поездки депутат ознакомился с состоянием дел в сфере экономики, социаль­ной и культурной политики области и провел встречи с местными жителями, ветеранами труда, депутатами маслихатов, предпринимателями, представителями партий, общественных объединений и молодежью.

Сенатор проинформировал граждан о проводимых в стране преобразованиях в рамках реализации Пяти институциональных реформ Главы государства, об основных направлениях развития экономики, социальной сферы, языковой политике. Член республиканской Комиссии по земельной реформе, депутат Сената К. Айтаханов рассказал собравшимся о работе Комиссии и о содержании изменений Земельного кодекса, а также ответил на интересующие людей вопросы. 

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