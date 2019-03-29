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​Встречи в Алматы

В ходе встречи с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым были обсуждены текущие вопросы социально-экономического развития региона. Отдельное внимание было уделено дальнейшим планам застройки областного центра города Туркестана.

В ходе беседы с председателем совета директоров АО «Народный банк Казахстана» Александром Павловым стороны обсудили текущую ситуацию и дальнейшие перспективы развития банковского сектора страны, а также актуальные вопросы финансового рынка Казахстана.

Во время встречи с председателем совета директоров АО «Центрально-Азиатская Элект­роэнергетическая Корпорация» Александром Клебановым Елбасы Нурсултан Назарбаев уделил внимание актуальным вопросам развития рынка производства электротепловой энергии и обеспечения безопасности в элект­роснабжении регионов страны. Стороны также обсудили текущий процесс реализации тарифной политики в сфере энергоснабжения, сообщается на официальном сайте Акорды.

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