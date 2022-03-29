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Встречи в Дохе
Калмыков Ануар
корреспондент

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие
в XX Дохийском международном форуме.

Тема форума в нынешнем году – «Трансформация для новой эпохи». Участникам (а это более 600 делегаций) предложили обсудить следующие вопросы: геополитические альянсы и международные соглашения, финансовая система и экономическое развитие, кибернетичес­кая и продовольственная безо­пасность, устойчивое развитие и климатические изменения.

Вице-премьер и глава МИД РК Мухтар Тлеуберди, приехавший на Дохийский международный форум по приглашению катарской стороны, провел на полях и в рамках мероприятия ряд встреч и переговоров.

Так, двусторонние переговоры состоялись с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Стороны с удовлетворением отметили активизацию взаимодействия за последние несколько лет, обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, отметили важность активизации работы Казах­станско-катарской совместной комиссии высокого уровня.

Были затронуты вопросы взаимодействия в рамках дея­тельности Исламской организации продовольственной безо­пасности. Главы МИД также обсудили график предстоящих мероприятий на высоком и высшем уровне и «сверили часы» по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Также Мухтар Тлеуберди провел встречу с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом, обсудив с ним вопросы активизации казахстанско-мексиканского сотрудничества, а также взаи­модействия в рамках международных организаций.

На полях форума в Дохе глава МИД РК встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Борреллем. Собеседники, в частности, обозначили приоритетные направления взаимодействия на ближайшую и среднесрочную перспективы в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

Мухтар Тлеуберди ознакомил Жозепа Боррелля с проводимыми в стране реформами Главы государства по построению нового Казахстана, отметив, что данный план реформ направлен на обновление общест­ва, а озвученная концепция Второй республики нацелена на модернизацию модели государственного управления.

Глава дипломатии Евросоюза выразил твердую поддержку курсу масштабных преобразований в Казахстане и готовность оказывать содейст­вие дальнейшему развитию сотрудничества между РК и ЕС во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Особое внимание было уделено совместным усилиям международного сообщества по урегулированию ситуации в Украине. Мухтар Тлеуберди заверил собеседника в готовности Казахстана оказать посреднические услуги для дипломатического разрешения конфликта, а также предоставлять гуманитарную помощь пострадавшим.

Глава МИД РК также обратил внимание собеседника на необходимость совместного обсуж­дения косвенного влия­ния на Казахстан санкций, налагаемых странами Запада на Россию, и дальнейшего рассмотрения возможностей диверсификации сфер сотрудничества, в частности, транзитных путей.

Стороны договорились продолжать тесное взаимодействие для дальнейшего углубления стратегического партнерства.

В рамках участия в XX Дохийском международном форуме Мухтар Тлеуберди также провел переговоры с министром индустрии и торговли Катара – сопредседателем Казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня шейхом Мухаммедом бин Хамадом Аль Тани. Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития торгово-экономичес­ких связей и увеличения двустороннего торгового оборота. В данном контексте отмечена важность использования возможностей межправительственной комиссии, следующее, 6-е заседание которой планируется провести в Дохе в текущем году.

Глава МИД РК заявил, что Катар является важным политическим и экономическим парт­нером Казахстана в арабском мире, между двумя странами установлен открытый и доверительный диалог на высшем политическом уровне.

Стороны обсудили график совместных мероприятий, в том числе проведение Казахстанско-катарского инвестиционного форума и Дня Катара в рамках Astana Financial Days в преддверии предстоящего в 2022 году государственного визита Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан.

По информации МИД РК, Мухтар Тлеуберди также провел раздельные встречи с председателем правления инвестиционного фонда Qatar Investment Authority Мансуром аль-Махмудом, председателем Ассоциации бизнесменов Катара, главой Faisal Holding шейхом Фейсалом бен Касимом аль-Тани, председателем правления Power International Holding Мутазом аль-Хайятом. Обсуждались вопросы создания совместного инвестиционного фонда и реализации ряда крупных инвес­тиционных проектов в сфере горнорудной промышленности, сельского хозяйства, медицины и туризма.

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