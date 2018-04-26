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Встречи в Мажилисе

Адия Кенжегулова

В Парламенте состоялась встреча вице-спикера Мажилиса Владимира Божко с делегацией партии «Единая Россия», которую возглавил заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Железняк.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, основанного на дружественных отношениях народов, личных контактах лидеров двух государств ­Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, стратегическом партнерстве Казахстана и России.

При этом сторонами подчерк­нута важная роль межпарламентского сотрудничества в законодательном обеспечении общественных процессов, противодействии новым вызовам. В связи с этим российской стороной назван уникальным опыт Ассамблеи народа Казахстана.

Также вице-спикер Мажилиса отметил Пять социальных инициатив Главы нашего государства, направленных на дальнейшее повышение ­благосостояния казахстанцев.

Российскую сторону представляли депутаты Госдумы Расул Боташев и Алексей ­Воевода.

В беседе участвовали также депутаты Мажилиса Мухтар Ерман, Павел Казанцев, секретарь партии «Нур Отан» Фархад Куанганов.

В тот же день вице-спикер Владимир Божко принял норвежских парламентариев: председателя постоянного комитета по иностранным делам и обороне Стортинга Королевства Норвегия Анникен Хютфилд и члена постоянного комитета по энергетике и окружающей среде Стортинга Королевства Норвегия Османда Аукрюста.

В разговоре по широкому кругу вопросов выражена поддержка Казахстаном кандидатуры Норвегии в непостоянные члены СБ ООН на период 2021–2022 годов.

Как отметили парламентарии, Казахстан и Норвегия придерживаются общих позиций по вопросам глобальной ядерной безопасности. Выразив поддержку мирным инициативам Казахстана, Анникен Хютфилд отметила, что эффективным местом их обсуждения и реализации представляется площадка ООН. Норвежский парламентарий подчеркнула также важность Астанинского переговорного процесса по Сирии.

В свою очередь Владимир Божко заявил, что Казахстан высоко ценит вклад Норвегии в поддержку международных инициатив нашей страны.

Вице-спикер Мажилиса подчеркнул, что для Казахстана представляет особый интерес опыт политического развития Норвегии, а также достижения в сфере устойчивого развития.

В беседе затронуты также вопросы по расширению договорно-правовой базы, укреп­ления межпарламентского сотрудничества.

Во встрече участвовал также депутат Мажилиса Дархан Мынбай.

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